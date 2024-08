Němci vyzkoušeli reálný dálniční dojezd dalších 20 elektromobilů. I při stálých 130 km/h za ideálních podmínek je to mizérie dnes | Petr Miler

Je léto a i pro Němce se dlouhé dálniční přesuny auty staly ještě běžnějšími součástmi jejich životů. Jak je lze obsloužit elektrickými auty? Velmi problematicky, řečeno stručně, jejich dojezd je už při stabilní rychlosti jen 130 km/h mizerný. A dobíjení pořád stejně problematické.

Někteří mají pocit, že obsluhovat dlouhé cesty autem je „pro sociály”, osobně ale ten pocit nemám. Na hromadnou leteckou přepravu koukám podobně jako na elektromobily - láká vás, dokud ji poprvé pořádně nepoznáte, dokud neokusíte její největší úskalí, se kterými nebudete chtít být konfrontováni znovu. Jasně, jsou cesty, které jinak než letadlem rozumně obsloužit nelze, to prostě musíte skousnout, cesta karavanem na Tenerife bude vždy peklo. Ale cesta do ještě rozumně dostupných koutů pevninské Evropy?

Jsou místa, která jsou i tak dostupná obtížně, třeba nechcete zažít cestu přes Rumunsko do Řecka (tamní infrastruktura chce velké srdce), nepojedete na jih Španělska nebo do Portugalska (protože už je to moc daleko) a skoro kamkoli na východ to bude také trápení. Ale klasické Chorvatsko, Itálie, Balt... Vždy bych dal přednost pohodlnému autu, které možná v cíli bude za nominálně delší čas, ale dojede od mého domu k cílovému hotelu, pojede tehdy, kdy já chci, s libovolným množstvím zavazadel, s libovolným občerstvením za rozumné peníze po cestě, bez zpoždění, bez mezipřistání, bez zrušených letů, bez ztracených zavazadel...

V tomto ohledu není divu, že i Němci na automobilovou přepravu o dovolených mohutně sází. A kolegové z Auto Bildu právě v tento čas rozšiřují představu o tom, jak lze takovou cestu obsloužit s elektrickými auty. Není to poprvé, v minulosti stejným způsobem změřili dojezd 57 jiných vozů, nyní přidali další dvacítku. Jak to udělali? Už v tom je zakopaný jeden nehezký pes.

Test dojezdu aut s elektrickým pohonem pro maximální srovnatelnost a férovost totiž neprobíhá tak jako jiné testy kolegů na dálnici, kde se pohybují i maximální možnou rychlostí. Tady jedou auta jen a pouze ustálenou rychlostí 130 km/h na tempomat, nic víc. Navíc se tak u všech aut stalo za teplot mezi 16 a 28 stupni Celsia - jasně, to v létě to může sedět, na tohle léto je to ale docela málo. Elektromobily mají problém s efektivitou svého chlazení resp. ohřívání (včetně chlazení a ohřívání kabiny) za jakkoli nižších i vyšších teplot, takže tohle jim i s ustálenou rychlostí hodně pomáhá.

Jak jsme nejednou řekli, konstantních 130 km/h nikdo dlouhodobě není schopen jet, to provoz dovolí možná ve 3 hodiny ráno. A v Německu se můžete na většině úseků pohybovat neomezenou rychlostí. Pořád je to ale aspoň 130 km/h a už ty stačí na to, aby výsledky byly pro elektromobily mizerné. Jak znovu praví kolegové, už při překročení rychlosti 80 km/h spotřeba energie dramaticky roste. A při jízdě onou stotřicítkou dojezd mizí před očima.

Naměřená čísla jsou tedy nepřesvědčivá, navíc jsou neopakovatelná i proto, že počítají se spotřebováním 100 % kapacity baterie. I to je v praxi téměř nemožné. Kolegové tedy trochu vrtí psem, když na jednu stranu uvádí dojezdy na 100 % kapacity, současně ale říkají, že dobíjet je dobré tak od 10 až 15 % do 75 až 80 % kapacity. V krajním případě se tedy bavíme o doplňování pouze 60 % kapacity, takže i udávané dojezdy mezi zastávkami si můžete vynásobit koeficientem 0,6. To dojdete k ještě nižším číslům, kolegové navíc uvádí i časy dobíjení - 60 až 70 procent kapacity jen zřídka doplníte za méně než 30 minut, to bývá obvykle ten nejlepší možný, takřka jen papírový čas. Praxe bývá obvykle mnohem horší.

Elektromobily se zrovna k tomuto využití nehodí a není divu, že skoro polovině jejich řidičů stačí jedna dovolená, aby se chtěli vrátit ke spalovacímu pohonu. Ve stínu následujících zjištění opravdu není divu...

Dojezd 20 elektromobilů při stálé rychlosti 130 km/h dle testu Auto Bildu ze sprna 2024

20. Dacia Spring - 141 km

19. Mercedes EQT 200 - 202

18. Fiat 500 (42 kWh) - 218 km

17. Ora 03 GT - 250 km

16. DS3 E-Tense - 259 km

15. Mercedes EQB 300 - 280 km

14. Aiways U6 - 286 km

13. Opel Astra Electric - 289 km

12. MG4 (64 kWh) - 300 km

11. Genesis GV70 - 303 km

10. BYD Dolphin (60 kWh) - 322 km

9. Smart #1 Brabus - 329 km

8. BMW i4 M5 - 329 km

7. Kia EV6 AWD - 331 km

6. Tesla Model 3 Performance 2024 (facelift) - 367 km

5. BMW i5 M60 - 368 km

4. BYD Seal AWD - 384 km

3. Mercedes EQE SUV 4Matic - 390 km

2. Nio ET5 - 393 km

1. Audi Q8 55 e-Tron Quattro - 433 km

Taková Dacia Spring ujela v testu na jedno plné nabití 141 km při stálé rychlosti 130 km/h. Při využití 70 procent kapacity je to necelých 99 km v praxi beztak neopakovatelným způsobem za teploty příhodných 22°C. Tohle za 420 tisíc (u nás) nebo 19 900 Eur (v Německu?) K ničemu... Foto: Dacia

