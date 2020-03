Profík ukázal, jak správně dezinfikovat vnitřní části auta, teď je to obzvlášť důležité před 9 hodinami | Mirek Mazal

Jedním z hlavních faktorů rozhodujících o úspěchu našeho boje proti pandemii nového koronaviru je čistota. Nejde tu ale jen o ruce či domácnost, v autě platí úplné to samé.

Lidé mají plnou hlavu preventivních opatření proti šíření koronaviru, v době hypermoderních technologii si doma na koleni šijí roušky a nejen starší z nás řeší, kdy vlastně mohou vyrazit na nákup do nejbližšího supermarketu. Na chaotická opatření českého státu se nelze spoléhat a kromě více či méně nápaditých způsobů ochrany obličeje nezbývá než přidat do denního režimu amatérskou výrobu dezinfekce a následnou aplikaci všude, kde je to třeba.

Dezinfekční proces bytu či domu zabere hodně času, možná proto se zapomíná na ostatní místa možné nákazy. Například osobní automobil je semeniště nebezpečných látek a rád se sveze i dnes tak skloňovaný virus. Daří se mu číhat na oběť dlouhou dobu, v aerosolech zůstává aktivní tři hodiny, na plastech a kovech i několik dnů. A právě plastů jsou auta plná.

Co dělat proti trvalému ohrožení uvnitř vozu ukázal Larry Kosilla, profík přes čištění aut bombardovaný denně štosem e-mailů s prosbami o návod na profesionální očistu interiéru před možnou infekcí. Jen volant bývá čtyřikrát špinavější než prkýnko veřejné toalety, proto nesmí uniknout nejdůkladnějšímu setření chemickými přípravky.

Čištění volantu, vnitřních klik, karabin pásů, řadicí páky, dveřních úchytů i ovladačů ale má svá pravidla. Larry začal použitím běžné autokosmetiky, pomocí štětce dostal čistící pěnu do všech mezer palubního obložení a setřením mikrovláknovou utěrkou vůz zevnitř omládl o několik let. Ruční práci u textilií může nahradit tepovač schopný vykonat podobnou práci za kratší dobu. Minimálně vysavač by měl být připraven pomoci manuálnímu drhnutí přístrojové desky, sedadel, obložení i koberečků.

Úvodní část preventivního mytí se nijak neliší od klasického úklidu vozidla, důležitější je druhá etapa věnovaná dezinfekci. Na čisté plochy vnitřku vozu patří přípravek splňující všechny certifikační předpoklady. Účinnost mixu látek bývá popsána na obale, pokud ne, je lepší vybrat jiný přípravek opatřený detailními popisky.

Obecně lze doporučit známé výrobce a nikdy není možné aplikovat prostředky do rozpáleného interiéru. Dobrou radou je pročíst všechny informace, vyčkat na vhodnou chvíli a otestovat dezinfekci na malém kousku koženého čalounění nebo plastového krytu. Zacházení s agresivní látkou opět popisuje etiketa, která je návodem pro úspěšné zahubení choroboplodných zárodků z kokpitu.

Parádním tipem Kosilly je koupě dezinfekčních ubrousků, zkouška odolnosti interiérových materiálů a následné otírání jednoho místa vedle druhého od volantu přes dveře až po uchycení sedačky. Důležité je postupovat systematicky a nevynechat žádnou část možného usazení patogenů. Zabalené kusy napuštěné látky urychlí precizní eliminaci koronaviru na několik minut efektivní práce, po dokončení ozdravovací kúry se odpad vyhodí do koše a v garáži nezůstane žádný nepořádek.

Larry Kosilla detailně ukazuje postup při odstraňování choroboplodných zárodků z interiéru. Klasické čištění doplňuje dezinfekcí všech ploch, kde by se mohl usadit koronavirus

Zdroj: AMMO NYC@Youtube

Mirek Mazal