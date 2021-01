Skryté poklady autobazarů, které vám za málo dají hodně výkonu a dynamiky před 2 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Po autě, v němž se rafička tachometru prožene kolem stovky během pár sekund, touží kde kdo, spousta lidí ale žije v tom, že musí jít o drahou záležitost. Některých rychlých vozů v bazarech si ale trh příliš nevšímá a tomu odpovídají i jejich ceny.

Rychlé auto by chtěl každý a nebudeme věřit nikomu, kdo bude tvrdit opak. I ten nejdefensivnější řidič na světě ocení trochu výkonu navíc pod pravou nohou, protože čas od času se může hodit i lidem, které by jej ani nenapadlo pravidelně využívat. Problém je jen v tom, že takové vozy jsou drahé, a to jak na pořízení, tak na servis.

Je jedno, jestli se podíváme na nabídku Škody Octavia, BMW řady 3 nebo třeba Porsche Panamera, situace je vždy stejná. Nízko posazené verze jsou klidně několikanásobně levnější a podstatně méně bude stát i ježdění s nimi - od potřeby paliva, přes cenu pravidelného servisu až po náklady na komponenty, jako jsou brzdy. Je pak logické, že výkonných verzí se prodá podstatně méně.

Situaci obvykle příliš nezmění ani čas, neboť špičkové varianty jsou i jako ojetiny běžně výrazně dražší. Podívejte se, kolik stojí třeba ojetá BMW 320d a kolik stojí verze 335d nebo dokonce M3, můžeme je pořád označit za relativně nedostupné. Pak jsou tu ale výjimky, které toto pravidlo potvrzují.

Ani v případě dnes probíraných aut nelze vždy říci, že by stály stejně jako slabší varianty, rozdíly ale nejsou tak velké a obecně vzato nejde o drahá auta. Více jak 200 tisíc Kč nepotřebujete na jediné, a to mimo jiné proto, že by těmto vozům jejich skutečný dynamický potenciál málokdo hádal. Jde tak trochu o tovární sleepery, spáče, které vypadají jako běžná rodinná či pracovní přibližovadla, ve skutečnosti ale umí mnohem vice, než od pohledu slibují.

Inspirování podobným výběrem kolegů z Autocaru jsme dali dohromady devět takových vozů, které i v bazarech kde kdo přehlédne a přesto vám za relativně malé peníze dopřejí dost výkonu i dynamiky.

BMW 550i (2005 - 2010)

Cena od: 200 000 Kč

První doporučení se tváří jako tuctové BMW E60, přesto nabízí 80 % výkonu za zlomek ceny suverénní M5, v tom je jeho kouzlo. Verze 550i trápí zadní pneumatiky výkonem 270 kW (367 koní) a 490 Nm točivého momentu, proto je potřeba vždy zvažovat hrozící investice do údržby takového siláka, pořízení ale opravdu není drahé a pravděpodobnost, že tohle auto někdo trápil na okruhu či podobně náročnou jízdou jinde, je na rozdíl od zmíněné M5 minimální. Za ceny okolo 200 tisíc Kč začínají první použitelné kusy, trh je ale prakticky ignoruje.

Foto: BMW

Ford S-Max 2,5 T (2006 - 2010)

Cena od: 170 000 Kč

Segment MPV byl zcela zadupán do země nástupem SUV, přesto i auta dnes vymírající kategorie dobře poslouží rodinnému cestování. Například Ford S-Max pojme celou rodinu včetně psa, a ještě pobaví otce za volantem. Vůz mohl být už z továrny osazen na 2,5litrovým pětiválcem s jedním turbodmychadlem, 162 kW (220 koní) a 320 Nm dokázalo splnit očekávání méně náročného závodníka. Akcelerace za 7,9 sekund není marná a od MPV dokáže na semaforu překvapit. Za 170 tisíc je to rozumná, překvapivě zábavná a přesto mnohými přehlížená volba.



Foto: Ford

Jeep Grand Cherokee V8 (2005 - 2010)

Cena od: 160 000 Kč

Kdepak nemotorná krabice, Grand Cherokee s 5,7 V8 HEMI má 240 kW (326 koní). S terénními schopnostmi se vůz najde především u aktivně žijících lidí. Zapřáhnout obytný vůz nebo loď a vyrazit neznámo kam je přesně ten přístup, který nepředstavuje žádné omezení cestovatelské svobody. A pokud jej zbavíte zátěže navíc, dočkáte se i překvapivě rychlé jízdy skoro po jakémkoli povrchu. Za ceny od 160 tisíc zajímavá věc, většina lidí dává přednost jiným verzím.



Foto: Jeep

Lexus GS 450h (2006 - 2012)

Cena od: 200 000 Kč

Hybridní Lexus nezní jako lákadlo řidičského vzrušení, nicméně GS450h je opravdu rychlá limuzína. Šestiválcový benzínový motor o objemu 3,5 litru spolu s elektromotorem produkuje 254 kW (345 koní) a 400 Nm. Soustava stačí na akcelerace během 5,9 sekundy, což stačí proti většině dotírajících ve zpětném zrcátku. A opravdu nevypadá na to, co dynamicky dokáže, přitom na slušný kousek stačí okolo 200 tisíc Kč. V bazarech je o Lexusy malý zájem obecně a GS 450h není výjimkou.



Foto: Lexus

Opel Meriva OPC (2006 - 2009)

Cena od: 80 000 Kč

Leda veselé barvy některých exemplářů dělají čáru přes rozpočet zmíněné nenápadnosti, ale ani s typickou modrou pro verze OPC málokoho napadne, že se i Meriva mohla dělat v takovém provedení. Ale dělala se. Umí to být hravé auto, přední pohon 132 kW (180 koní) taky nadělá parádu začínajícímu rebelovi nebo jen svižnému profesionálovi. Je to skutečně zapadlá perla mezi ojetinami, výběr je velmi omezený, ale ceny zůstávají na snesitelné úrovni. Slušné kusy začínají s cenou okolo 80 tisíc Kč při nájezdu okolo 150 tisíc kilometrů.



Foto: Opel

Renault Espace V6 (2002 - 2010)

Cena od: 100 000 Kč

Espace svižně přepraví až sedm osob, všichni mají zaručený zážitek s motorem ze sportovního Nissanu 350Z. Mimořádně praktický Renault musí zvolnit v zatáčkách kvůli velkým rozměrům, dálnice napříč Evropou jsou však přirozeným útočištěm dnes už ignorovaného MPV. Nejvýkonnější typy jsou raritou, ale to neznamená, že si jich někdo všímá. Nevšímá a použitelné kusy tak koupíte od 100 tisíc.



Foto: Renault

Subaru Forester XT Turbo (1997 - 2007)

Cena od: 130 000 Kč

Neobvykle subtilní SUV nudně opět jen vypadá, pozor ale na 2,5 XT s výkonem 169 kW (230 koní) a 320 Nm točivého momentu generovanými čtyřválcovým boxerem. Neutahaný kus schopný dále bavit se nenajde snadno, ale s nájezdem okolo 200 tisíc km lze nakupovat od asi 130 tisíc Kč. Znak toho, že turboverze se mnozí potenciální kupci bojí - výhoda pro vás.



Foto: Subaru

Škoda Superb 3,6 V6 (2008 - 2015)

Cena od: 160 000 Kč

Prostorný sedano-liftback či kombík českého původu byl v době svého uvedení především prostorný a relativně pohodlný vůz určený pro racionálně uvažující zákazníky. Nejvyšší motorizace o objemu 3,6 litru ze šesti válců dolovala 191 kW (260 koní) výkonu a 350 Nm točivého momentu. Prošlápnutý pedál zavelel DSG podřadit na nejnižší možný stupeň a tuzemská limuzína mohla jet až 250 km/h se zrychlením na stovku v čase 6,5 sekundy. I když jde o model zbožňované české značky, verze V6 nepatří v autobazarech mezi chtěná a k mání je dost sympaticky vyhlížejících aut s dostatkem výbavy a dokonce i docela nízkým nájezdem. Postačí 160 až 170 tisíc Kč a zájemce už si může vybírat z aut kdysi určených pro politického prominenty nebo policejních stíhače.



Foto: Škoda Auto

Volvo S80 V8 (2007 - 2011)

Cena od: 200 000 Kč

Kombinace motoru laděného Yamahou, o objemu 4,4 litru a výkonu 232 kW (315 koní), pohonu všech kol, šestistupňového automatu a pocitu bezpečí dala definuje špičkové Volvo S80 V8. Rozumně poskládaný sedan nedosáhl slávy svých rivalů, spousta lidí ani nebude tušit, že se něco takového vyrábělo. I proto je možné dnes koupit kusy po prvním majiteli s nájezdem do 200 tisíc kilometrů za cenu okolo 200 tisíc Kč. V Česku se vyskytují v prodeji celkem výjimečně, proto bude případně třeba hledat na západě, dostupná pevnost se zrychlením za 6,5 sekundy ale může stát za to.



Foto: Volvo

Inspirace: Autocar

Mirek Mazal