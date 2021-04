Smutné konce ojetých elektromobilů: Auta mají už po 6 letech i zápornou hodnotu před hodinou | Petr Miler

Šestiletá ojetina, to může být ve světě konvenčních aut velmi perspektivní vůz, zvláště pokud má na tachometru něco mezi 50 a 80 tisíci km. Ve světě aut na elektřinu to může být bezcenný stroj, jehož hodnota může být hlediska dalšího provozu i záporná.

Nedávno jsme na základě analýzy firmy Bähr & Fess Forecasts publikovali článek o tom, že elektromobily trápí extrémní propad hodnoty a že většina současných bude brzy prakticky bezcenná. Pokud vás situace zajímá v celé své komplexnosti, přečtěte si jej, ve stručnosti je to ale dílo třech faktorů.

Jednak jde o rychlý vývoj na poli elektrických aut. Zatímco 15 let starý konvenční vůz je dnes pořád velmi dobře využitelným a může být relativně konkurenceschopným strojem, i mladší elektromobil je dávno překonaný. Jde také o omezenou životnost akumulátorů a jejich cenu, neboť zatímco auto se spalovacím motorem může jezdit i po 50 nebo 100 letech, akumulátor obvykle nevydrží o mnoho déle než 8 roků. A jeho náhrada je tak drahá, že se do něj v kombinaci s prvním faktorem prostě nevyplatí investovat. A pak jde o dotace pokřivující trh. Pokud dnes třeba Němci dávají na nový elektromobil dotace v řádu stovek tisíc korun, je jasné, že to tlačí ceny ojetin dolů, neboť by samy o sobě byly nízké a takto budou ještě nižší.

Pro nadšence do elektrické mobility to může znít jako příliš černá vize, ale je to bohužel realita. Psali jsme už vícekrát o patáliích majitelů 7, 8 let starých aut, které měly za následek jejich faktickou bezcennost, pokud by vám to ale nepřišlo dostatečně výmluvné, stačí se podívat na nabídku elektrických aut zrozených 5, 6 let zpátky. Přesně to jsme udělali a hezký obrázek jim to nemaluje.

Příkladů se najde více, nejčastěji se ale objevuje jeden - Smart ForTwo Electric Drive. Tohle auto platí za jeden z nejdostupnějších elektromobilů, neboť v polovině minulé dekády přišel na sumu okolo 24 000 Eur a s tehdejšími německými dotacemi se mohl dostat i pod hranici 20 000 Eur. Dnešním kursem je to asi 520 až 620 tisíc korun, na prťavý Smart žádná pěkná cena, ale na elektrický vůz to šlo.

Za kolik lze pořídit tahle auta nyní? Na Mobile.de se najde hned několik kousků v ceně od 3 200 do 4 200 euro s rokem výroby 2015, tedy maximálně 6 let starých aut za 83 až 117 tisíc Kč s nájezdem mezi 50 a 80 tisíci km. To zní dost tristně samo o sobě, neboť například nejlevnější Škoda Fabia s rokem výroby 2015 s nájezdem do 80 tisíc km přijde na 5 540 euro, tedy asi 144 tisíc korun, a to jako nová stála polovinu. Jde tedy o asi čtyřikrát větší pokles hodnoty, vše má ale ještě jeden háček, vlastně hák, spíš megahák: Tahle auta nemají akumulátor. Jinými slovy jsou naprosto nepoužitelná, je to jen pojízdný skládek náhradních dílů.

Samozřejmě, stačí vložit baterii jako pověstný šém a auto bude jezdit jako zamlada, problém je jen v tom, kolik takový šém ha-m'foraš stojí. Dealer Smartu poví - za cca 210 tisíc Kč je možné v tuto chvíli dodat repasovanou baterii, za cca 420 tisíc Kč novou. Jinými slovy, hodnota těchto aut z hlediska jejich použitelnosti jako dopravních prostředků je efektivně záporná, neboť k plusové hodnotě zbytku vozu s sebou nesou i nutnost investice statisíců korun do toho, aby se mohly pohnout.

Není divu, že se pak na trhu podobná auta vůbec nevyskytují, jsou v podstatě nepoužitelná, a tedy neprodejná. Však kdo by investoval asi 300 tisíc Kč do toho, aby měl 6 let starý Smart ForTwo s 50 tisíci km a repasovanou baterkou? Za to vám Renault v Německu prodá dotovaný nový Zoe i se zárukou a mimochodem násobně větším akumulátorem, ten ve Smartu má jen 17,6 kWh. Nakonec jsme už dříve psali, že si jeden z kupců tohoto Smartu udělal z auta raději zahradní domek, jinou alternativou už jsou jen prodej na náhradní díly nebo šrotiště, to jsou všechno smutné konce.

Jen pěti- až šestileté Smarty ForTwo se dnes prodávají za asi poloviční ceny dobových Škod Fabia, mají ale ještě jeden háček, nemají baterky. Není divu, že taková auta jsou prakticky zcela neprodejná, bez další statisícové investice s nimi neujedete ani metr. Ilustrační foto: Smart

Namátkové zdroje: Mobile.de poprvé a podruhé

