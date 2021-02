Špatné jízdní vlastnosti a vysokou spotřebu auta nejčastěji způsobuje zanedbávaná „banalita”

Mirek Mazal

Je to až tragikomické, když si uvědomíme, kolik péče věnují nejlepší technici automobilek tomu, aby vůz jezdil co nejlépe a nejefektivněji. A pak to všechno přestává fungovat kvůli zanedbávání péče o tlak v pneumatikách.