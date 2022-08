Většina Čechů při cestách po Německu porušuje tamní zákon, aniž by o tom měla nejmenší tušení před 7 hodinami | Mirek Mazal

Hovoří se o tom už léta, problematický stav ale trvá dál. Je v prvé řadě výsledkem neschopnosti Němců držet krok s dobou, ale vysvětlujte to tamní policii. I když pokutu ještě snést můžete, oportunismus pojišťoven bude bolet kohokoli.

Také Němci si oblíbili realizovat rozsáhlé opravy svých dálnic v průběhu léta. Co na tom, že minimálně v některých chvílích by „Autobahny” praskaly ve švech i bez toho - opravit se to musí a v létě tomu počasí přeje více než kdy jindy. Projíždění úseky dálnic s provozem svedeným do dvou zúžených pruhů je tak aktuálně koloritem, právě k němu se ale váže problém, se kterým se potýká stále více motoristů. Aktuálně na něj upozorňuje tamní Goslar Institut.

Do levého pruhu je totiž ve výše popsaných případech podle německých pravidel standardně umožněn vjezd pouze autům širokým nanejvýš 2 metry, výjimečně až 2,2 metru, když je to stanoveno zvláštní dopravní značkou. Je to starý předpis, který nebere v potaz evoluci posledních let, ale Němci nejsou Švejkové a když nějaké pravidlo platí, budou jej vymáhat, i kdyby bylo zcela nesmyslné. A to v tomto případě je.

Podle samotných Němců má dnes 70 % všech aut v provozu má celkovou šířku i s vnějšími zrcátky větší než dva metry a do levého pruhu tedy běžně nesmí vjíždět. Právě v zrcátkách je zakopaný pes - šířka auta se běžně udává bez nich a do zmíněné tolerance se vejde i většina moderních vozů, vnitřní směrnice německé dopravní policie ale přikazuje posuzovat šířku vozu včetně zrcátek. A v tu chvíli většina novějších aut neprochází, situace už zašla tak daleko, že moderní SUV, elektromobily či auta vyšších tříd (jako vyobrazené BMW X7) se už dokonce nevejdou ani do limitu 2,2 metru. V Německu tedy neexistuje dálniční omezení, ve kterém by bylo možné jet s X7 legálně v levém pruhu.

Autoklub ADAC už dříve podtrhl, jak moc se situace za poslední dekády změnila. Nejběžnější Volkswagen Golf v roce 1978 měřil na šířku ani ne 1,6 metru, postupně jej ale konstrukce kabiny nafoukla o dalších 20 centimetrů. Stávající Golf má podle katalogu i se zrcátky přesně 2 073 milimetrů, a proto ke středovým svodidlům v případě jízdy rekonstruovaným úsekem nepatří. Též Škoda Octavia s 2 003 milimetry je přes limit a není pochyb o tom, že zmíněný zákon porušuje v Německu i naprostá většina Čechů. A nemají o tom ani tušení.

Nesmyslnosti celého postupu dává korunu fakt, že zatímco legální omezení ani policie na rostoucí šířku aut ohledy neberou, silničáři ano a pruhy obvykle dělají širší než dříve. Objektivní potíž tedy většinou neexistuje, formální ale ano. A policie koná - za využití levého pruhu širším autem rozdává pokutu ve výši až 20 Eur (asi 490 Kč). To se dá přežít, třebaže asi ne desetkrát za sebou, pokud ovšem dojde k nehodě, je to horší. Pojišťovny situaci dobře znají a rádi využijí vaší neznalosti. Pojistné plnění je tak kvůli porušení limitu šíře vozu kráceno a vlastně jim to ani nemůžete z legálního hlediska vyčítat - auto se při nehodě pohybovalo tam, kde se vůbec pohybovat nemělo.

Němci tedy motoristy nabádají k pozornosti - je dobré znát šířku vašeho auta se zrcátky a všímat si značek na začátku omezení. Pokud jste za hranicí 2 metrů, neměli byste v případě, že značka nestanoví onu větší maximální šířku než tuto, levé pruhy v omezeních vůbec využívat. A pokud jste za hranicí 2,2 metru, měli byste se smířit s tím, že patříte jen do pravého pruhu s kamiony a dalšími velkými auty. Jakkoli absurdně to může znít.

