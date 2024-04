Vrcholný elektrický Mercedes ztrácí na ceně skoro polovinu za jediný rok, majitelům bere miliony. Němci už se bojí i Číňanů před 5 hodinami | Petr Miler

Výkyvy na trhu způsobují i větší krátkodobé propady, pohledem ročního vlastnictví je ale Mercedes EQS smutným králem propadu hodnoty relativní i absolutní optikou současně. To je jedním slovem fiasko.

Mercedes-Benz EQS si letos v České republice koupili podle dat SDA 3 lidé, což představuje meziroční pokles o 62,5 %. Prodeje všech elektrických Mercedesů též meziročně poklesly, i když značka vidí svou budoucnost jen v nich - aktuálně se starají o necelá 4 procenta všech prodaných vozů. A vzhledem k tomu, že se bavíme o 37 vozech celkem, je docela pádnou otázkou, co by z evidovaných registrací zbylo, kdybychom odečetli veřejně neznámá přihlášení učiněná samotnou automobilkou a jejími dealery.

Je zjevné, že lidé tato auta přes roky trvající masivní marketingovou i mediální masáž cíleně zastírající jejich vrozené nedostatky nechtějí. Proč? Důvodů by se jistě našla slušná řádka, pro odpovědného kupce ale stačí jeden - jde o ekonomické sebevraždy svého druhu. I když si Mercedesy jistě nekupují chudí lidé, málokterý ze zákazníků značky je na tom tak dobře, aby si mohl dovolit mlčky snášet provozní náklady jediného auta dalece přesahující 100 tisíc korun měsíčně jen na ztrátě hodnoty. Přidejte si pojištění vozu za několik milionů, náklady na elektřinu, pneumatiky, brzdy a další nezbytnosti a snadno se přiblížíte sumě 200 tisíc Kč za každý měsíc ježdění.

Že to nejsou přehnaná čísla, nejlépe ukazuje nová studie firmy iSeeCars jmenující mj. největší a nejmenší propadáky mezi auty z hlediska ztráty hodnoty během prvního roku vlastnictví. Dražší Mercedesy v ní nikdy nebyly za hvězdy v pozitivním smyslu slova, ovšem EQS posouvá celou „hru” na ještě docela jinou úroveň. Vrcholnému elektrickému modelu značky se totiž povedla zcela mimořádná věc - opanoval čelo tabulky míry roční ztráty hodnoty jak v absolutním, tak relativním měřítku. Jinými slovy neexistuje jediný vůz, který by na hodnotě za jediný rok ztratil víc jak co do procent původní ceny, tak co do množství peněz, o které majitele připravil.

Mercedesy EQS totiž za jediný rok ztrácí v průměru 47,8 % hodnoty nového vozu, to je neuvěřitelně skoro polovina. Jistě, včera jsme psali o Fiskeru Ocean, který je na tom ještě hůř, jednak to ale není statistika a jednak jde o náhlý výkyv spojený s jediným vozem krachující automobilky, která jej začala prodávat loni a nedávno ho výrazně zdražila. EQS je produkt jedné z nejstarších automobilek světa s velmi stabilní pozicí i konzervativní cenovou politikou. Přesto je na tom takto zle.

EQS se pouze procentuálně blíží Nissan Leaf, tedy další elektromobil, optikou ztracených peněz se mu pak nemůže rovnat nic - asi 1,53 milionu korun za rok představuje ohromný prodělek i touto optikou. Dodejme, že z „nejlepší” desítky je v pořadí plná polovina elektrických modelů, v pomyslné „top 5” mají většinu. Kompletní přehled následuje.

Auta s největší ztrátou hodnoty během prvního roku vlastnictví podle iSeeCars

(značka a model • průměrná relativní ztráta • průměrná absolutní ztráta)

1. Mercedes-Benz EQS • -47,8 % • -65 143 USD

2. Nissan Leaf • -45,7 % • -15 786 USD

3. Jaguar F-Pace • -35,4 % • -28 555 USD

4. Alfa Romeo Giulia • -33,4 % • -16 297 USD

5. Kia EV6 • -33,3 % • -18 081 USD

6. Hyundai Ioniq 5 • -32,9 % • -16 805 USD

7. Volkswagen ID.4 • -32,9 % • -15 609 USD

8. Alfa Romeo Stelvio • -32,3 % • -17 495 USD

9. Nissan Murano • -32,0 % • -13 842 USD

10. Mercedes-Benz S • -31,5 % • -45 781 USD

Není to přitom tak, že by „všechno padalo” a Mercedes EQS by byl náhodou nejhorší, pořád jsou auta, která si cenu drží. A nemusí jít o nic extrovního - třeba obyčejná Kia Rio ztrácí dnes za rok na ceně v průměru jen 21 dolarů, tedy asi pětistovku, Mercedes třídy G - zákazníkům, nikoli politické objednávce vstříc vycházející vůz - jen 2,3 %. Co k tomu dodat?

Snad jen tolik, že Mercedes ví, jaké fiasko to je. A jak zničující pro pověst vozu to bude. Podle zdrojů kolegy Georga Kachera vůz ještě letos dostane větší baterii o kapacitě 118 kWh (+9,6 kWh oproti dnešku) s řadou drobných vylepšení od nových zadních sedadel až po konvenčnější mřížku chladiče, aby vůz vypadal víc jako Mercedes a míň jako mýdlo na kolech. Podle Georga lidé z Mercedesu říkají, že taková auta „musí míň slibovat a víc dávat, jinak si nás i nováčci jako Lucid a Yangwang dají k snídani”.

Zajímavé. Nestačilo by se prostě lidí zeptat, co vlastně chtějí? Elektrická třída S to opravdu není a nikdy nebyla...

Mercedes EQS je nakonec šampiónem! Akorát ve ztrátě hodnoty za první rok vlastnictví libovolnou optikou, o takové vítězství nikdo soudný nestojí. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: iSeeCars, Car and Driver, SDA

Petr Miler

