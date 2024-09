1 400 koní, 550 kg. Brutální kvalifikační kolo Formule 1 ze sezóny, kdy turba neměla limit, dodnes bere dech před 5 hodinami | Petr Miler

Dokážete si představit auto, které má skoro třikrát větší výkon v koních, než samo váží v kilech? Nechte spát svou fantazii a připomeňte si doby, kdy něco takového skutečně jezdilo. „Nejšílenější sezóna Formule 1” se ročníku 1986 neříká náhodou.

Když dnes vyrazíte na závody ef-jedniček, rozhodně nebudete mít pocit, že jde o nudná auta - jde o extrémně rychlé stroje, a to jak akcelerací, tak zejména schopností odolávat bočnímu přetížení v zatáčkách. Rychlosti, kterých dnešní monoposty dosahují v rychlých šikanách, zdánlivě popírají fyzikální zákony. Přesto nemáte pocit, že by šlo o nějaké brutální, nezkrotné stroje, takový dojem prostě ani současná nejlepší díla královny motoristického sportu nevyvolávají, i když je řídí esa jako Verstappen, Norris nebo Leclerc.

Paradoxem je, že na stejném místě se takového dojmu dočkat můžete, to ale musí být součástí programu exhibice některého ze starších speciálů. Ne, že by byly objektivně rychlejší, jejich projev je ale o tolik méně civilizovaný, jejich schopnost s nadhledem zvládat jejich výkon a dynamiku o tolik menší, že tak prostě působí. A to hovoříme o momentě, kdy s nimi většina pilotů jezdí daleko pod jejich možnostmi, neboť jde o historické stroje obrovské hodnoty. Jak to asi vypadalo, když z nich esa své doby dolovala maximum...

Nad tím nemusíme jen teoreticky přejímat, můžeme se k tomu vrátit. A pokud chcete vidět pomyslný „top of the top”, jakousi „creme de la creme”, nelze zajít dál než k tomu, co nabízela nejšílenější sezóna historie Formule 1, ročník 1986. Jen tehdy dobové monoposty s motory obvykle 1,5 turbo neměly limit ohledně plnících tlaků a prťavé motory byly v kvalifikačních módech nastavovány na výkony až okolo 1 500 koní. Kolik to bylo přesně, nikdo neví. Autor brutálního čtyřválce BMW, nejlepší jednotky té doby, dnes už zesnulý mistr Paul Rosche, ještě za svého života vzpomínal, že nikdo neměl brzdu, která by uměla změřit víc jak 1 400 koní výkonu. Jeho motor tohle maximum překonával.

Na videu níže můžete vidět právě v kvalifikačním módu řádit Benetton-BMW B186 z roku 1986 při památné Velké ceně Austrálie na okruhu v Adelaide, která nakonec rozhodla o titulu mistra světa (po selhání všech ostatních uchazečů o vítězství v šampionátu) pro Alaina Prosta. Ten se tehdy po dlouhých 26 letech stal prvním pilotem, který obhájil titul z předchozího ročníku. „Le Professeur” ale tehdy jezdil za McLaren, dominantní auto měl Williams. Nejlepší motor ovšem získal Benetton a právě ten v rukou Gerharda Bergera můžete vidět řádit níže. Obrovská převaha výkonu nad čímkoli jiným z něj doslova čiší, výkon přes 1 400 koní na tehdy pouhých 550 kg minimálním hmotnosti dobových monopostů je i dnešní optikou něco nepředstavitelného.

