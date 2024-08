1984? Ne, 2024. Policie v Londýně zabavila přes 60 aut za 178 milionů kvůli „antisociálnímu řízení” nebo jízdě bez pásů 16.8.2024 | Petr Miler

Apríl? Kéž by. Museli jsme tuhle zprávu několikrát ověřit, ale je přesně tak absurdní jako skutečná. Velká Británie zjevně dosáhla nového dna a tušíme, že ani na této úrovni se nezastaví.

Že byl George Orwell velký vizionář, je jasné už hezkých pár let. Sice se o pár dekád spletl, věříme ale, že když svůj slavný utopický román 1984 psal, byl to pro něj spíš černý humor. A dal mu průchod primárně ve snaze, aby svět takový nikdy nebyl a byl by raději, kdyby se spletl víc. Že se v roce 2024 potýkáme dnes a denně s mnoha v principu stejnými věcmi a většině společnosti je to očividně fuk, je pro mě jakožto pro svobodomyslného člověka děsivé. Ale bohužel to tak je.

Orwell byl Brit, a tak nakonec nepřekvapí, že s „orwellovskými praktikami” jsou v této zemi v mnoha ohledech nejdál. I pro člověka, který nad touto zemí v podstatě zlomil hůl a naději v ní spatřuje leda v tom smyslu, že tam, kde se věci nejvíc kazí, se nejdřív úplně pokazí a zase napraví, je ale překvapivé číst si o tom, co se tento měsíc odehrálo v britské metropoli.

Když o tom psali kolegové z Road and Track, myslel jsem si, že je to černý humor, nesprávná interpretace, něco takového. Ale omyl sama Westminsterská městská rada oficiálně a s velkým nadšením informuje o tom, jak během své srpnové razie „zabavila 60 superaut při velkém zásahu proti obtěžujícím řidičům”. Jezdili dvě stě v městě? Jezdili pod vlivem drog či alkoholu? Kradli, loupili, najížděli na chodce, obtěžovali osamělé ženy? Tisíc takových věcí bych pochopil a řekl jen: „Dobře jim tak!” Ale nic takového se nestalo.

Policie ve spolupráci s městskou částí řidiče „sebrala” a auta jim zabavila v zásadě jen kvůli tomu, čemu říká „antisociální řízení”, řekněme nespolečenské chování na silnici. Co to je? Něco takového nikdy nelze rozumně definovat a dává to do rukou pomalu neomezenou moc policii (v daném místě a čase), aby si s vámi dělala v podstatě cokoli. Něco takového nemá se svobodným demokratickým zřízením nic společného a ve výsledku to bude znamenat věci jako: „Nelíbíš se nám,” „Blbě koukáš,” „Chováš se normálně, ale nemáš normální auto,” „Jsi moc vidět,” cokoli takového. Kdo pamatuje to, co se tu dělo před rokem 1989, ví, že tohle je jedním z průvodních znaků totality. Stejně tak je jím pozdější teatrální vystavení zabavených aut coby odstrašujícího příkladu, podobné exhibice moci známe z rozvojového světa, ne z Evropy.

Policie a úřady se kasají, jaká to byla skvělá akce. „Tato mimořádně úspěšná operace prokázala, že se potýkáme s těmi zločiny, jako je antisociální řízení, které způsobuje největší utrpení obyvatelům a turistům,” řekl zástupce policie, od níž zazněly také důvody některých zatčení, mezi které patří „používání mobilního telefonu za volantem, nepoužívání bezpečnostních pásů a řízení bez náležité péče”. A zástupce města si přisadil: „Budeme pokračovat ve spolupráci s policií a dalšími místními úřady, abychom zajistili, že závody zůstanou na závodní dráze a ne v našich ulicích.” To je satira. Akorát to tak autoři těchto slov nemysleli.

Nechápejte nás špatně, o mnoha řidičích si neděláme iluze a jsme přesvědčeni, že na silnici nemají co dělat. Ale chceme-li žít v právně fungujícím prostředí, musí v těchto případech existovat jasná pravidla, která musíme všichni ctít, z obou stran. Existují věci jako maximální povolená rychlost, existují hlukové normy, existují zákazy předjíždění, parkování, čehokoli. A ty jsou stanoveny konkrétní tresty. Má někdo auto s nehomologovaným výfukem a obtěžuje okolí? Nechť je jeho vůz stažen z provozu. Porušuje někdo rychlostní limity ve městě? Nechť je za to pokutován či jinak adekvátně trestán. Všechno tohle je v pořádku a má to tak být. Pokud se ale uchýlíme k tomu, kdy se předmětem trestání - navíc ve formě zabavení auta - stane „nepřiměřená akcelerace”, „způsobování nadměrného hluku” a jiné vágní formy „antisociálního řízení”, jsme všichni v háji.

Británie je v háji, to je vidět, nejhorší ale je, že tato hurá akce, u které policie ani město není schopno zřetelně definovat jediné porušení pravidel, za které bylo adekvátní trestem zabavení auta (používání mobilu za jízdy je jistě zlé, ale to je na pokutu, to samé hloupé nepřipoutání se pásy) skončí u soudů tím, že majitelům budou auta vrácena i s odškodným a dál se vesměs nic dít nebude. Je to hloupá exhibice moci a hlava mi jde kolem z toho, že se v Británii někdo takového jednání dopouští. A ještě se jím chlubí před celým světem.

Davy musí jásat, pár boháčům na pár dnů sebrali auta, která jim vesměs zase s omluvou a odškodněním vrátí. Tím už se asi policie a úřady chlubit nebudou. Foto: Westminster City Council, CC0 Public Domain

