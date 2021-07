20 let staré Audi i s rozbitým neobvyklým motorem prohnalo na Autobahnu kde co před 7 hodinami | Petr Miler

Některá auta platí za skoro nezničitelná a tohle jen ukazuje, proč patří mezi ně. I když se dostalo do varu německé dálnice se zjevnou poruchou motoru, stejně vytáhlo i více než 240 km/h.

Ještě než přišla éra downsizingu, kdy se menšími a přeplňovanými motory staly prakticky všechny, nabízelo Audi do svých sedanů a kombíků vyšších tříd téměř jen atmosféricky plněné benziny. Pokud jste na přelomu milénia chtěli silnou A4, dostali jste ji s jedním z motorů 4,2 V8, podobnou jednotku šlo mít do A6 a dokonce i do S6. A taková S8 měla až do roku 2010 dokonce pětilitrový desetiválec. I v té době ale Audi čas od času sáhlo po přeplňování.

V případě modelu A6 generace C5 (či 4B) bylo možné téměř po celou dobu jeho produkce zvolit motor 2,7 V6 biturbo s výkonem nejprve 230 a později 250 koní. Nebyl bůhvíjak populární, v bazarech se moc nevídá, ostatně i standardní A6 mohla mít osmiválcovou čtyři-dvojku s 300 koňmi, která byla o poznání častější volbou. Dnes si ale budeme moci připomenout dobu onoho přeplňovaného šestiválce, a to za svérázných okolností.

Člověk, který prohání po německých dálnicích rozličná, obvykle starší auta pod hlavičkou kanálu TopSpeedGermany na Youtube, tentokrát vytáhl do provozu právě zmíněnou A6 Avant C5 2,7 biturbo. Auto má zjevně porouchaný motor, nevíme, jak moc, ale chybových kontrolek na palubní desce svítí hned několik. Může to působit jako týraní nemocného zvířete, ale dotyčný je mechanik, takže předpokládáme, že dobře věděl, co autu schází a že mu celá projížďka nemohla dále uškodit.

Ačkoli je ze záběrů patrné, že auto není s to využít celý svůj potenciál, neboť s 250 koňmi by zrychlovalo o poznání lépe, přesto není pomalé. V jednu chvíli se rozjede až na více jak 240 km/h a až na pár výjimek dálnici beztak vládne. Podívejte se na to sami, zastavit některá auta je těžké, tady to nezvládne ani pohřební vůz, který po cestě opakovaně min. A6 C5 tak jen ukazuje, že se mezi nezničitelná auta posledních dekád nedostává náhodou - uvidíme, jak si za 20 let povedou současné moderní vozy.

