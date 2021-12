Američané nechávají stát auta na parkovištích s otevřenými zavazadelníky, je to spíš zoufalství než móda před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Opel

Stojící auto s otevřeným kufrem, do kterého nikdo nic nenosí a jehož majitel se nenachází uvnitř ani nikde poblíž, to se moc často nevídá. Tedy u nás, v San Francisku je to pomalu nový standard.

V květnu roku 2020 došlo na dnes již velmi dobře známé úmrtí George Floyda v důsledku nepřiměřeného policejního zákroku. V reakci na to vzniklo hnutí Black Lives Matter, stejně jako si veřejnost začala více všímat arogantního chování strážců zákona a požadovat změnu přístupu. K ní se přidali někteří politici, kteří chtěli dát policii lekci, je ale otázkou, zda to vzali za správný konec.

Mezi takové se zařadila i starostka San Franciska London Breed, která dva měsíce po Floydově úmrtí oznámila, že snižuje rozpočet policie o podstatných 120 milionů dolarů (cca 2,68 miliardy korun). Vzhledem k vyhrocené situaci nešlo očekávat, že by policie přistoupila k zefektivnění svého fungování, spíše chtěla dát najevo svou důležitost a snížila své nasazení. Kriminalita v San Francisku tak začala růst a přibývat začalo i vloupání do aut - letos je jich o 32 procent více než loni.

Krádeže věcí z aut se staly tak častými, že někteří lidé ze zoufalství raději nechávají otevřené zavazadelníky svých vozů, aby zloději jasně viděli, že uvnitř není nic cenného, co by bylo možné vzít. Tímto krokem se lidé pochopitelně chrání proti rozbití okének či dalším škodám na samotných autech. Že od toho policie odrazuje, nemusíme dodávat - krádeži věcí z auta tím možná předejít lze, o poznání snazším to ale činí ukradení celého vozu.

Jak se bude situace vyvíjet dále, ukáže čas, policie dále varuje motoristy, že tento přístup může zlodějům dovolit dostat se také k jejich dokladům, pokud je nechají ve schránkách vpředu. Souběžně pak žádají, aby jim veřejnost vše hlásila, neboť tak mohou posílit hlídky na nejproblematičtějších místech. V tomto směru lze přístup lidí vlastně kvitovat - policistům stačí se podívat, kde stojí nejvíce otevřených aut...

Dokážete si představit, že byste své auto nejen nezamkli, ale ještě mu nechali otevřený zavazadelník? V San Francisku jde momentálně o běžnou praxi, je to paradoxní způsob ochrany proti zlodějům věcí z aut. Ilustrační foto: Opel

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.