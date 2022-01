Audi s 415koňovým TDI zbaveným katalyzátorů a tlumičů ukázalo své zrychlení i zvuk, zní jako stíhačka před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Dieselové motory neprosluly svým zvukovým projevem, v podstatě platí, že čím méně je patrný, tím lépe. Odstranění klíčových částí tlumení tak působí kontraproduktivně, ale není, zvláště když pomáhá dostat výkon až na úroveň 415 koní.

O určitých motorech máme jisté zažité představy a obvykle nevychází z ničeho. Benziny zní, jedou, ale „žerou”. Diesely nezní, jet umí, ale nikdy ne tak jako benziny, odvděčí ovšem se vysokou provozní efektivitou. Nebudeme říkat, že to platí vždy bez ohledu na cokoli dalšího, v případě zvuku to lze ale označit za axiom - diesel může zajímavě znít jen tehdy, kdy není slyšet. A nebo ne?

Po shlédnutí přiloženého videa si tím možná nebudete úplně jisti. Jeho hlavním aktérem je Audi A6 generace C7 s motorem 3,0 Bi-TDI, už v sériové podobě tedy verze s více jak 300 koňmi výkonu na všech kolech. Sériová podoba tu ale není úplně důležitá, neboť majitel si nechal vůz dost neobvyklým způsobem upravit. Že má mít ve výsledku 415 koní, je zajímavé, neboť je to na třílitrový diesel obecně hodně, ovšem zajímavější je, že auto je podle popisu videa „straight piped”.

To obvykle znamená zbavení motoru resp. jeho výfuku katalyzátorů a tlumičů, což se u benzinů stará o (o dost) slyšitelnější zvukový projev. U dieselu by to mělo udělat v mnoha ohledech spíš paseku, výfukovému systému ale zjevně zůstal filtr pevných částic, a tak nekouří, k tomu se přidal zvuk, který... je těžké popsat slovy.

Hvízdání turba spolu s naftovým rachotem a ve vyšších otáčkách v podstatě benzinovým zvukem je něco tak neobvyklého, že nevíme, jestli se nám to líbí. Ale je to zajímavé. Auto zní jako stíhačka při startu, navíc je opravdu rychlé, jak za chvíli uvidíte. Stovka bezpečně pod 5 sekundy, dvoustovka pod 19 s, maximálka obvyklých 250 km/h (ovšem auto je na nich za méně než 36 s...), to nezní vůbec špatně. Podívejte se na to sami na videu níže, taková úprava je u dieselu opravdu výjimečná.

Audi A6 V6 TDI je v sériové podobě dálniční tahoun, upravené na 415 koní s výfuky s omezenými restrikcemi je to spíše stíhač tělem i duší. Ilustrační foto: Audi

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

