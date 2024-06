Audi stvořilo rodinný kompakt tak rychlý, že na nejnáročnějším okruhu světa vyrovná jen pár let staré supersporty před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

S ohledem na současné uvažování Audi je to dost možná naposledy, co se něčeho takového dočkáme. Je to fascinující ukázka racionální evoluce klasicky koncipovaných aut, inovovaná RS3 je dokonce rychlá jako násobně výkonnější Porsche Taycan Turbo S.

Nad žádným autem neohrneme nos, jestli nám ale nějaká automobilová koncepce byla vždy velmi blízká, pak to byly kompaktní hot hatche. Je to jeden z těch typů aut, kdy v jednom, navíc stále ještě relativně dostupném, stále ještě relativně malém, stále ještě relativně lehkém stroji dostanete v podstatě vše v jednom. A můžete si pořád vybírat z aut sahajících od spíše cestovních strojů akcentujících každodenní použitelnost, řekněme Škoda Octavia RS (byť technicky jde o liftback či kombi), až po opravdu velmi výkonné, velmi rychlé, přitom ale pořád použitelné vozy jako VW Golf R.

Jejich možnosti zašly tak daleko, že snadno nabídnou přes 90 % schopností libovolného jiného auta v téměř jakémkoli ohledu, aniž by přicházely o schopnost posloužit prakticky čemukoli jinému. Kupte si Golf R Variant a máte auto pro celou rodinu které po Autobahnu pojede 270 km/h, na stovce bude hluboko po 5 sekundami, pobaví, na okruhu setřese většinu aut, přesto bude schopno jezdit klidně za 7 litrů benzinu při klidné jízdě, nemá problém zvládat deštivé podzimy i chladné zimy také díky pohonu 4x4, jeho servis nebude stát statisíce a na pořízení vám bude stačit něco přes milion korun. Cenově bývalo i lépe, ale tohle je něco jako Audi RS6 pro normální lidi, absolutně vše v jednom, akorát nejde o 2,5tunové monstrum s extrémními provozními náklady včetně brutálního poklesu hodnoty.

Na pomyslném piedestalu těchto aut ale stojí ještě jiný stroj - Audi RS3 s přeplňovaným pětiválcem o objemu 2,5 litru, které se s výkonem podívalo už za hranici 400 koní a šponuje hlavně dynamické aspekty ad absurdum. Jak moc? To nejlépe ukazuje výkon inovovaného, zatím neodhaleného provedení RS3 Sedan pro rok 2025, které se prohnalo po Severní smyčce Nürburgingu v čase - podržte se - 7:33,123. Je tak o 7 sekund rychlejší než dosavadní provedení a asi o 5 sekund rychlejší než BMW M2, které si může nechat jen zdát o jeho univerzalitě. To je v podstatě „jen” sportovní kupé, v zásadě M3 v trochu menším balení, to není typický ostrý kompakt.

Autu zůstává pořád stejný 400koňový motor a za lepší výsledek auto vděčí hlavně novému nastavení podvozku a upravenému vektorování výkonu motoru i brzd, které prý přineslo „optimalizované chování v zatáčkách”. Vůz měl dále adaptivní tlumiče, karbon-keramické brzdy a pneumatiky Pirelli P Zero Trofeo R.

Bude to v této specifikaci už auto za 2 miliony, ale stejně - tady se bavíme o čase, který je na úrovni Ferrari 458 Italia, Ferrari F12 Berlinetta, Porsche 911 GT3 RS generace 997.2, současného BMW M8 nebo - pozoruhodně - Porsche Taycan Turbo S, které marní na horší výsledek (7:33,35) dvakrát vyšší výkon (až 952 koní). Tohle si prostě zaslouží respekt a možná i slzu v oku - pochybujeme, že to není poslední RS3. A pokud nějaká další přijde, bude něčím jako odvarem z Taycanu s adekvátní dynamikou...

Inovované Audi RS3 je novým rekordmanem Ringu, mezi kompaktními hor hatchi hraje tak nějak celkově svou vlastní ligu. Bohužel dost možná naposledy. Foto: Audi

Zdroj: Audi

