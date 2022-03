Auta neexplodují jen ve filmu, výbuch při tankování rozmetal zánovní vůz na kusy v blízkosti obsluhy před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Žádný filmový efekt, ale trpká životní zkušenost potkala majitele tohoto vozu při doplňování paliva u čerpací stanice. Auto se v mžiku oka doslova rozlétlo na kousky, nemělo totiž jen nádrž na benzin nebo naftu.

Výbuchy automobilů jsou oblíbenou součástí akčních filmů a seriálů, neobejde se bez nich skoro žádný. Ohnivé scény plné detonací máme před očima celý život, Semir z Kobry 11 by o tom mohl vyprávět. V reálném světě ale automobily nemohou tak snadno vyletět do vzduchu, za normálních okolností se to ani nemůže stát.

Tvůrci mystifikují obecenstvo, protože benzín i nafta v kapalném stavu za normálního tlaku a teploty sice hoří, ale neexploduje. I benzinový motor funguje tak, že při vstřikování do válců se benzin kontaktem s horkým kovem odpaří a teprve pak je ve formě par smíšených se vzduchem zapáleno jiskrou svíčky. A pokud jde o nechtěné detonační spalování nebo práci dieselového motoru, je třeba velmi vysokého tlaku a teploty, aby explozi došlo. Samotná nafta ani pořádně nehoří.

Vůz na videu níže, malý brazilský sedan Voyage od Volkswagenu, ale během tankování skutečně vybouchne. Není to ohnivá exploze, „jen” se mu rozletí nádrž takovým způsobem, že ze zánovního vozu (jde o verzi vyráběnou teprve pár let) je lusknutím prstu totální ruina. Fascinující navíc je, že kousek od auta se nachází jak majitel, tak obsluha čerpací stanice. Ani jednomu se ale jako zázrakem nic vážného nestane, třebaže jejich uši nemusely být z této zkušenosti dvakrát nadšené.

Jak je to možné? Inu, benzin a nafta nejsou jedinými běžně používanými pohonnými hmotami, třetím typickým zdrojem energie je plyn, v tomto případě CNG, kterému jsme se nedávno podrobněji věnovali. Podle dostupných informací byl pohon na plyn dodatečně instalován a majitel nezvolil adekvátní nádrž. Ta zvolená nevydržela tlak stlačeného zemního plynu a explodovala už proto, nebylo tedy potřeba ani ohně.

Mimochodem, ani to se vám v autě na benzin či naftu nestane, a to ani v momentě, kdy do vozu natankujete úplně plnou nádrž studeného benzinu a pak auto necháte hodiny na slunci. Maximálně z něj benzin vyteče přetlakovým ventilem - ani to nezní moc bezpečně, ale pořád je to lepší než to, co můžete vidět níže. S plynem je zkrátka třeba zacházet opatrně, následky zanedbání základních bezpečnostních opatření mohou být zjevně drtivé. A nejen pro samotný vůz, nádrž z tohoto VW prý dopadla 200 metrů daleko a poškodila zeď domu i auto vedle něj stojící.

Z podobného VW Voyage po výbuchu dodatečně instalované nádrže nezbylo skoro nic, její torzo prý přistálo o 200 metrů jinde a dále ničilo. Ilustrační foto: Volkswagen

Zdroj: Metropoles

Petr Miler

