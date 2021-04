Autopilot Tesly totálně selhal v divokém asijském provozu, řízení raději hned vzdal před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Autoři systémů autonomního řízení se mohou snažit, jak chtějí, v některých chaotických situacích ale jejich dítka nemohou obstát nikdy. Tato je jednou z nich.

Nemáme nic proti snahám Tesly na poli autonomního řízení - když už nic jiného, nelze ji upřít, že se snaží, někdy až příliš. Co ji chybí, je smysl pro realitu a schopnost uznat, že existují situace, ve kterých je prakticky nemožné lidského řidiče nahradit do chvíle, než budou mít všichni ostatní účastníci provozu též jen elektronikou řízené vozy. A to si třeba ve městech nedokážeme představit - děti, cyklisté, matky s kočárky či psi budou dál „jen” živí tvorové se svým omylným, mnohdy nevyzpytatelným chováním, který lidská intuice číst dokáže, umělá inteligence ale nikoli. Nakonec, současné nejlepší řízení Tesly má při pohybu ve městě svým chováním daleko k tomu, aby bylo nutné řešit takové detaily.

Někteří možná přesto považují realitu provozu evropských či amerických měst za zvládnutelnou, jenže svět je mnohem pestřejší. Jednak jsou tu sotva pořádně civilizované kouty světa a pak jsou tu některé asijské metropole. Kdo zažil ježdění v nich, ví, že to je bobřík řidičské odvahy vyhovující jen velmi bystrým jedincům schopným rychle se přizpůsobit neustále se měnícím podmínkám. Ano, pruhy existují, ano značky existují, dokonce i světla existují, ale ne, nikdo takové věci nerespektuje.

Dobře to ukazují přiložené záběry z ulice hlavního město Vietnamu. Ho Či Minovo Město, dřívější Saigon, je zjevně jedno z těch míst, kde se prostě hora dopravních přestupků sune městem, kudy se zrovna dá. V boji o zachování konzistence karoserie pak vítězí ani ne tak ten nejsilnější, jako spíše ten nejmrštnější, obvykle hromada skútrů. Hodit do této Teslu Model X a říci: „Plav!” je jako pokoušet se vyloudit úsměv na tváři konzervativního introverta na gay pride.

Jak to dopadlo, můžete vidět níže - Autopilot se chvíli „rozhlíží” a ve všem tom chaosu ani nezvládá registrovat všechny skútry okolo vozu. Párkrát se pokusí pohnout aspoň o pár centimetrů vpřed a pak raději řidiči řekne: „Převezměte řízení hned!” Je to úsměvné, ale nevidíme se a Tesle nemá v tomto případě smysl co vyčítat. Něco takového podle nás nezvládne žádný autonomní systém nikdy - to je organizovaný chaos, ve kterém se zorientuje jen lidský intelekt.

Tesla Model X s autopilotem se mohla snažit jakkoli, ale provoz v hlavním městě Vietnamu prostě zvládnout nemohla. Podívejte se na to na videu níže. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Teslarati

Petr Miler