Autorem originálu strhaný pokus Lamborghini o návrat legendy se ukázal v provozu, vypadá i zní líp před 3 hodinami | Petr Miler

Je vždy těžké navázat na ikonu dávných časů něčím moderním a ani v případě Lamborghini se to neobešlo bez kontroverze. Jakkoli jsme ale nad oficiálními fotkami nejásali ani my, v reálu vůz působí lépe. A ještě lépe zní.

Snahy vracet se pojetím nových věcí do minulosti jsou z podstaty problematické. Někteří autoři je odmítají zcela, neboť vždy chtějí přijít s něčím skutečně novým a respektujeme to. Retrodesign jako takový ale úplně neodsuzujeme, neboť stejně jako vždy záleží na tom, jak k němu kdo přistoupí. Známe spoustu aut, která jsou inspirovaná minulými modely a velmi úspěšně na nich staví něco docela jiného a svébytného, třeba takové BMW Z8. Stejně tak ale známe dost aut, která jen lacině parazitují na vlastní minulosti, aniž by přinášela cokoli, co by šlo považovat za obdobu jejich někdejší výjimečnosti.

Mezi ta druhá se zařadilo nové Lamborghini Countach. Už jeho design působil problematicky, na to ale lze hledět lecjak. Hlavní potíž je je zde v tom, že zatímco originální Countach byl nejen designově, ale i technicky přelomovým strojem, novinka nepřichází s ničím, co by původní designovou myšlenku jakkoli rozvíjelo a technicky stojí na základech 10 let starého Aventadoru. A když nástupce nemůže vystát ani autor originálu, víte, že je něco špatně.

Přesto by bylo nemístné tvrdit, že jde o špatné či zcela nezajímavé auto, jen je problematické přiklepnout mu jméno takové ikony a prodávat jej jako exkluzivní stroj s výrobou limitovanou 112 exempláři za cenu klidně více jak 100 milionů Kč za kus. Jinak se na něj ale dívá docela hezky, jak ukazují nové záběry, na kterých se auto vůbec poprvé pohybuje v běžném provozu. A ještě lépe zní, poslech atmosféricky plněného dvanáctiválce s šestilitrovým objemem hned tak neomrzí.

Jde o stále stejně zbarvený stroj, jak jsme mohli vidět při prvních prezentacích, tentokrát ovšem zachycený, jak vyjíždí z prostor sídla Lamba v Sant'Agata Bolognese. Automobilka zřejmě dolaďuje poslední detaily před začátkem sériové výroby, a tak auto dále testuje. A jak jsme již naznačili, dopřává zajímavý pohled na věc. Skutečně se zdá, že na silnici, v záři italského slunce působí nový Countach o poznání atraktivněji, nic to ale nemění na problematičnosti konceptu, s jakým Lamborghini k oživení této ikony přistoupilo. Autor originálu vám to vysvětlí do detailu.

Takto už jsme nový Countach vidět mohli, teď si jej můžete prohlédnout v provozu na italské silnici díky videu níže. Ošklivý jistě není a poslouchat zvuk jeho motoru je radost.

