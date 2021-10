Až příště pojedete autem, raději se podívejte pod kapotu, může vás tam čekat překvapení před 6 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Chevrolet

V posledních letech je nám s železnou pravidelností předkládána představa, že auta a fauna nejsou kamarádi. Soudě podle toho, jak moc si jedna veverka oblíbila Chevrolet Avalanche, to nemusí být úplně pravda.

Motorový prostor by měl být předmětem zájmu každého majitele auta a obrazně řečeno tomu tak je. Ale ruku na srdce, kdy naposledy jste vlastnoručně otevřeli kapotu a jen tak se šli podívat na pohonnou jednotku? V době skoro unifikovaných plastových krytů motoru už není moc na co koukat a pokud vás k tomu nedonutil něčí zájem, závada či touha auta po doplnění některé z provozních kapalin, nemuseli jste to udělat roky.

Právě svítící kontrolka přiměla otevřít kapotu Billa Fischera z americké Severní Dakoty. A když do prostoru motoru podíval, nestačil se divit. Místo třeba odpojeného kabelu objevil pohonnou jednotku v obležení doslova stovek ořechů ukrytých všude okolo ní. A nebyl to žádný vtípek, jeho auto si vybrala veverka jako vhodné skladiště pro uschování zásob potravy za zimu.

Nespočet vlašských ořechů byl ukryt i v těch nejmenších štěrbinách, zůstává až rozum stát, jak hlodavec dokázal nasoukat tyto plody do tolika úzkých míst. Zvíře se přitom na zimu nemohlo chystat dlouho, auto stálo pouhé čtyři dny. Přesto do jeho útrob dostal tolik ořechů, že Bill musel přední část vozu prakticky zcela rozebrat a postupně jimi naplnil několik kýblů. Odhadem šlo o 42 galonů, tedy více jak 155 litrů „zboží”. A to majitel dodává, že ještě dobrý kýbl až kýbl a půl naplní zatím nevyndanými zbytky.

Při pohledu na pořízené záběry je vidět, že ani veverkám nemusí být auta cizí a v motoru Chevroletu Avalanche se jedna z nich zabydlela s velkou chutí. Méně nadšený byl z celého příběhu majitel vozu, může ale rád za to, že na neobvyklé riziko upozornil zbytek světa. I u nás se dnes přihlásil o slovo podzim s velkou vervou a motorové prostory aut budou lákat kuny a jinou zvěř více než dříve. Občasná preventivní kontrola motoru tedy bude na místě.

Podobný Chevrolet Avalanche si veverka v Severní Dakotě vybrala jako místo pro uskladnění svých zásob na zimu. Během pouhých čtyř dnů do vozu nasoukala několik plných kýblů ořechů, jak můžete vidět níže. Ilustrační foto: Chevrolet

Zdroj: Grand Folks Herald

Mirek Mazal