Brzdy vrcholné Tesly Model S jsou tak slabé, že se přehřály i při sprintu, v klání nešlo pokračovat dnes | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Už fakt, že brzdy tohoto vozu absolutně nejsou s to sekundovat jeho výkonu při ostré jízdě, je ostuda, něco takového by si nedovolil snad žádný jiný renomovaný výrobce. Technika vozu je ale v tomto ohledu tak mizerná, že brzdy selhávají i při soubojích v akceleraci.

Tesla umí udělat extrémně dobře akcelerující auta, to víme už roky. Naplno tak využívá možností elektrického pohonu, který umí být nejen velmi výkonný, ale i velmi efektivní při jeho přenosu na silnici. Co na tom, že auta značky jsou takoví „one trick ponies”, jak říkají Američané, tedy poníci zvládající jediný trik, navíc jen na krátkých sprintech na 400 metrů. Právě na ty je snadné soustředit pozornost publika - jak rychlé je auto při kilometrovém sprintu nebo okruhové jízdě, to už málokoho zajímá.

Jakmile tedy třeba s Teslou Model S Plaid, vrcholným modelem značky, vyrazíte na okruh, v podstatě shoří. Viděli jsme to mnohokrát při testech novinářů i při jízdách nadšenců, kterým odešlo také řízení, skoro naživo jsme mohli spatřit, jak brzdy selhaly i s ABS a někdy dokonce začaly hořet. Takových videí je plný internet, brzdy vozu jsou zkrátka naprosto poddimenzované, což fandové Tesly obvykle brání tím, že přece nejde o okruhové auto a na běžné ježdění nebo ony sprinty jsou brzdy dostačující.

Řekli bychom na to: „Houby s octem!” však okruhovou jízdu vydrží i mnohem obyčejnější auta. Vtipné ale je, že Tesla Model S celou mimořádnou mizérii podtrhla tím, že její brzdy selhaly i při oněch sprintech. To je skoro neuvěřitelné, brzdy při této disciplíně téměř nepoužíváte - chvíli při startu a pak při pozvolném dobrzdění po akci. Už to ale stačilo na to, aby se přehřály tak, že auto omezilo výkon i pro onen sprint.

Ukazuje to video níže, na němž se Model S Plaid utká s Bugatti Chiron. Zajímavý souboj tak či onak, obě auta jsou na 400 metrech velmi vyrovnaná a záleží v podstatě jen na tom, kdo lépe odstartuje. Tesla profituje hlavně z lepšího odpichu z místa, takže Chiron ji po pár desítkách metrů znovu dotahuje, ale čtvrtmíle obvykle nestačí na to, aby zvítězil, na kilometru by byl úplně jinde. Nejzajímavější moment ovšem přijde v čase 6:38, kdy v soubojích mezi oběma vozy nešlo bezprostředně pokračovat kvůli přehřátí brzd Tesly a bylo je nutné vychladit. Přehřáté brzdy? Při sprintech? Které omezí výkon motoru? Probůh, to je opravdu ostuda, podívejte se na to sami.

Tesle Model S Plaid rozhodně nelze upřít rychlost v přímce, dokáže se vyrovnat Bugatti Chiron a na 400 metrech jej při dobrém startu překonat. Její brzdy jsou ale tak slabé, že se přehřívají i při dobrzďování ze sprinterských soubojů, to je nevídané. Foto: Tesla

Zdroj: DragTimes@Youtube

