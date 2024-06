Bugatti při jízdě rychlostí 413 km/h začal docházet benzin, jasně ukázalo, proč takové auto nemůže být elektrické včera | Petr Miler

Také Bugatti mělo přejít na elektrický pohon, až jeho nový šéf, paradoxně nadšenec do elektrického pohonu, zavelel k zachování spalovacích motorů. Není to jen dílo úcty k tradici a preferencím zákazníků, takové auto rozumně elektrické být ani nemůže.

Tento týden jsme vám ukázali, jak jeden íránsko-německý obchodník s auty rozjel Bugatti Chiron na neomezeném úseku německé dálnice na 413 km/h. Napodobil tak Radima Passera a jeho jízdu rychlostí ještě o něco vyšší, to už jsme probírali, jedné pozoruhodné věci jsme si ale na videu hned nevšimli - že se v jeho závěru autu rozsvítí „hladové oko”, prostě mu začne docházet benzin. A to zrovna v momentě, kdy řidič bez zjevného důvodu z hlediska dění před autem přestane dál zrychlovat.

Je možné, že ubral, a tedy nedosáhl rychlosti ještě vyšší, právě kvůli tomu, že se kontrolky lekl? Možné to je, proto se v reakci na video někteří ptají, proč si před pokusem nenatankoval plnou. Vtip je ale v tom, že on to nejspíš udělal, přesto mu palivo během pokusu došlo. Mezi fascinujících fakty o Bugatti Chiron patří i to, že při jízdě na maximum mu palivo vydrží jen na 9 minut jízdy. Není to zase tak málo, jak se může zdát, ujede tak 63 km, ale 9 minut... Tušíme, že vaše občasné večerní kratochvíle trvají déle.

Chiron má totiž nádrž jen na 100 litrů paliva, což je obecně hodně, vzhledem k jeho 1500koňovému výkonu to ale zase tak moc není. Uvážíme-li, že pořád není problém koupit 150koňový diesel s 60litrovou nádrží, pak 1500koňový benzin se 100litrovou nádrží je výsměch. Tato vlastně nepříjemnost ale jasně ukazuje ještě jinou věc - proč Bugatti zůstane u spalovacích motorů a nestane se elektrickým, jak původně mělo. Jeho auta by pak totiž byla definitivně k ničemu.

Pokud dnes Chiron vydrží na svou 100litrovou nádrž jet rychle jen 9 minut, během kterých sotva stihnete natočit to, co muž na videu níže, s elektrickým ekvivalentem byste se sotva rozjeli. I když 100litrová nádrž není mnoho, představuje v případě naplnění naftou ekvivalent asi 390kWh akumulátoru ve voze s elektrickým pohonem. Takový žádné osobní auto nepoužívá, ani nemůže, jen baterka by vážila snad 1,5 tuny, možná i víc. Maximum, kolik by tak šlo do podobného auta rozumně vměstnat, by bylo možná 150 kW. Za jinak stejných okolností by pak jízda na maximum mohla trvat jen asi 3,5 minuty. To už je opravdu málo.

Je to velmi přibližný výpočet se spoustu nejasných proměnných (auto by velmi pravděpodobně nemohlo fungovat na maximum po celou dobu čerpání elektřiny z akumulátoru, při vysoké zátěži se mění efektivita fungování čehokoli ve velmi nestandardní apod.), ať už by ale o šlo 3 minuty nebo 5, bylo by to sakra málo k tomu, aby s takové auto aspoň na chvíli předvedlo, co dokáže. Natož aby tak někam dojelo. Vážně si ještě někdo myslí, že elektrický pohon je evolučním krokem vpřed?

Bugatti Chiron bylo vyvinuto s tím, aby zvládalo cestování extrémními rychlostmi, přesto na plnou nádrž umí jet naplno jen 9 minut. Proto se také na videu níže na konci pokusu o dosažení maximálku rozsvítí kontrolka množství paliva v nádrži, i na jeden takový pokus jistě padla celá. S elektrickým pohonem by nebylo možné ani to, ani zdaleka. Foto: Bugatti

