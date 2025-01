Bugatti realitního magnáta schopné zrychlit z 0 na 500 km/h za 20 s bylo dodáno s pozoruhodně malými koly a pneumatikami před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bugatti Newport Beach, tiskové materiály

Je to ten největší extrém, jaký kdy automobilka vyrobila, použití tak prťavých kol s relativně úzkým obutí tedy nutně překvapí. Ovšem jen do chvíle, než vám sám majitel prozradí víc.

Bugatti odstartovalo závěrečnou éru své existence spojenou s legendárním, čtyřikrát přeplňovaným šestnáctiválcovým motorem. Ten se staral o pohon regulérních modelů Veyron a Chiron, stejně jako řady limitovaných edic. Tou vůbec poslední je okruhové provedení Bolide, tedy největší extrém, s jakým Bugatti ve své historii vyrukovalo. I když oproti konceptu klesl výkon motoru na 1 600 koní, hmotnost je jen na 1 450 kilogramech, což oproti výchozímu Chironu znamená půltunovou dietu. Automobilka zprvu slibovala, že vůz by měl dosáhnout rychlosti až 500 km/h, přičemž akcelerovat na ni bude jen 20 sekund - jestli je to tak, bude někdo muset teprve ověřit.

Tento model vznikne jen ve 40 kusech, vedle nichž ještě musí automobilka dokončit výrobu limitovaného otevřeného provedení Mistral. Jakmile dojde k naplnění kvót, které ve druhém případě čítají 99 aut, stane se motor W16 v případě nových Bugatti minulostí. A moc nepočítáme s tím, že by jej někdo někdy ještě přivedl k životu.

My dnes ale setrváme hlavně u okruhové brutality, jejíž první exemplář byl zákazníkovi dodán už loni na podzim. Šlo o černo-modrý kousek, jemuž jeho majitel dopřál i pár bílých detailů. A jakkoli za vůz zaplatil víc než 5 milionů dolarů, tedy přes 122 milionů korun, záhy s ním vyrazil na texaský okruh Circuit of the Americas. Na běžné silnice totiž Bolide nesmí, což je aspekt, na kterém nic nezmění ani realitní magnát Manny Khoshbin, který se svým exemplářem pochlubil nyní.

Dodání jeho zajistilo dealerství Bugatti v Newport Beach, přičemž Manny rovněž sáhl po černé karoserii, jen doplněné o pár modře lakovaných detailů. Spíše než ty ale vaši pozornost zaujmou kola a pneumatiky, která jsou na takové auto pozoruhodně skromná. Jak vám ale vysvětlí sám Manny, jde o přepravní provedení, které je menší a užší než to, než v jakém jsou vyvedeny Mannym objednané ráfky a jejich obutí. Důvodem je snaha automobilky ochránit výjimečná kola a zamezit opotřebení jejich lepivých pneumatik až do skutečného okruhového nasazení. Podívejte se i na to fotkách a videu níže.

Realitním magnátem Mannym Khoshbinem objednaný Bolide dostal do vínku černou karoserii spárovanou s detaily vyvedenými v modré. Pozornost pak přitahují menší a užší kola a pneumatiky, který slouží pouze při přepravě vozu. Foto: Bugatti Newport Beach, tiskové materiály

Zdroje: Bugatti Newport Beach, Manny Khoshbin@Instagram

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.