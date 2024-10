Charles Leclerc má v garáži další nové Ferrari. Při jeho barevné kombinaci se mu mezi ostatními auty ztratí před 6 hodinami | Petr Prokopec

Nevíme, jestli si ho pilot stále ještě bojující o titul mistra světa F1 koupil, nebo jej od automobilky dostal darem, na každý pád se stal majitelem víc kritizovaného než obdivovaného modelu SF90 XX. Tomu dopřál barevnou kombinaci, na kterou jsme u něj už zvyklí.

V loňském roce představilo Ferrari nový model SF90 XX, který v nabídce značky nahradil původní kupé Stradale a otevřený Spider. A na větvi z něj byl málokdo. Na rozdíl od řady předchozích aut značky, která byla ozdobena oněmi dvěma „iks“, bylo u novinek možné počítat se silniční homologací, i když jsou též okruhově zaměřeny. Maranellská továrna přitom zvedla výkon hybridního pohonného ústrojí na 1 030 koní, proti čemuž asi nikdo nic nenamítal. Stejně jako jistě nepadlo jediné křivé slovo na 10kilovou redukční dietu. Problémem ale je, že kupé i poté váží 1 560 kg, Spider je navíc o sto kilo těžší.

Auta jsou to tedy na okruhové verze velmi těžká, což se ukazuje i na nepřesvědčivých časech toho lehčího z nich. Proto jsou také obě nové verze XX pod palbou kritiky, neboť s těmito písmeny byla dlouho spojována jen extrémní provedení existujících modelů, u nichž se šlo až na hranici možností. Třeba FXX-K, jenž vycházelo z LaFerrari, vážilo jen 1 165 kg. Přitom šlo taktéž o vůz s hybridním pohonem, dokonce pak dvanáctiválcovým, který produkoval 1 050 koní. Veškeré výtky směřující na adresu novinky tak jde snadno pochopit.

Protože se ale bavíme o italské automobilce s koníkem ve znaku, je jakákoli kritika něčím, co jen prošumí éterem. Ferrari má totiž v plánu vyrobit jen 799 kusů kupé a 599 exemplářů otevřeného SF90. A nedivili bychom se, kdyby veškerá produkce již byla rozebraná, a to i přes startovní cenu 770 tisíc Eur (cca 19,5 milionu Kč). Ať už tomu tak ale je nebo ne, mezi jednoho ze 799 majitelů kupé se nejnověji zařadil Charles Leclerc. Jestli si ho přímo koupil, nevíme, ale je to asi jedno. Monacký jezdec od italské automobilky ročně inkasuje zhruba 800 milionů Kč, a tak snad ani nepozná, zda za ně musel zaplatit, nebo šlo o dar.

Tak či onak svou garáž plní prakticky všemi posledními kreacemi Ferrari. Poté, co si nedávno převzal Daytonu SP3, tedy nyní došlo i na SF90XX. Obě kupé jsou si velmi podobná, neboť jejich karoserie zdobí saténově černá, která je spárována s doplňky v červené barvě, mezi něž patří třeba pruh mezi čelními světly. Leclerc u vozu odkázal na svůj monacký původ, načež kryty zpětných zrcátek a zadní křídlo zdobí červená a bílá, tedy barvy tohoto knížectví. Kromě toho se na obou dveřích objevuje startovní číslo 16, které Monačana provází po značnou část jeho kariéry. Dále pak lze zmínit ikonické štíty Scuderie, stejně jako třeba černá kola, za nimiž prosvítají červené třmeny brzd.

Monacký závodník kromě již zmíněných aut vlastní také Ferrari 488 Pista Spider, které sází prakticky na stejné válečné barvy, zatímco v případě 812 Competizione A došlo na kombinaci matně bílého laku a odhalených karbonových vláken. Za svou kariéru u maranellské stáje si tak Leclerc zjevně již vyjel velmi slušnou sbírku. A byť poslední závod v Mexiku mu tak úplně nevyšel, pořád usiluje nejen o titul šampiona jezdců, ale chce promluvit i do boje o prvenství celé stáje v poháru konstruktérů. Pokud se mu povede aspoň jedno, může nejspíš počítat s dalším zajímavým čtyřkolovým bonusem, to už je v Maranellu tradice.

Ferrari SF90 XX si moc obdivu nevysloužilo, je to spíš parodie na dosavadní přístup ke ztvárnění modelů nesoucí tuto dvojici písmen. Charles Leclerc si s tím ale očividně hlavu nedělá. Foto: Ferrari

