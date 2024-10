Chris Harris si nechal přečalounit své beztak unikátní BMW M5 látkou místo kůže. Fajn, ale co ten materiál? A barva? před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Na první dobrou dáváme nahoru i palce na nohou, neboť látka je kolikrát lepší volbou než umělá kůže, i když se jí dostává jen malého uznání. Chris Harris se ale s takovým posunem vydal velmi kontroverzní cestou.

Kůže je vynikající materiál, který si svou pozici v mnoha oborech lidské činnosti nevydobyl náhodou, musí ale jít o skutečnou kůži, tu zvířecí. Pracovat s ní je ovšem drahé, navíc se to některým zdá být „proti zvířátkům”, a tak se používá stále méně. Jenže image tohoto materiálu jako něčeho extra přesto zůstává nedotčena. Hlavně tyto tři faktory dohromady se pak postaraly o to, že automobilky do nových aut kůži dál nabízí, nezřídka ale se skutečnou kůží nemá nic společného. Buď jde ve skutečnosti bez výjimky o plast, nebo si za ni musíte připlácet obrovské peníze.

Tím vám ale v autě zůstává jen ona image bez skutečných vlastností kůže. Nechci podceňovat výrobce moderních plastových náhražek, některé materiály tohoto ražení nejsou vyloženě špatné, skutečné kůži si ale neblíží jediný. Z kontaktu z něj nemáte ten správný pocit, umělá kůže nemá tu správnou vůni, poddajnost, kolikrát ani odolnost, je to prostě „arabská guma”, jak se někdy hanlivě říká kvůli obvyklému původu ropných derivátů, ze kterých tato čalounění vznikají. Přesto se automobilky budou předhánět v tom, jak by vám něco takového prodaly.

Do lepších aut kolikrát ani není možné mít klasickou látku či alespoň kombinaci kůže a látky. A pokud náhodou ano, při volbě ojetiny je skoro nemožné takové vozy sehnat, protože „látka je sociální, áno?” Zkuste si tedy sehnat třeba ojeté BMW M bez „koženého” čalounění - skoro neexistují, v rámci vyšších řad prakticky vůbec. Do takové pasti se dostal Chriss Harris z Top Gearu, který si už dříve pořídil BMW M5 E61 a nechal si ho předělat na ruční řazení. Auto pochopitelně mělo světle kožené čalounění, právě toho se ale nyní Harris zbavil, když si celý interiér nechal přečalounit.

Jeho argumentaci není těžké rozumět: „Pryč je ta ošklivá, falešná, klouzavá, vždy špatnou teplotu mající imitace kůže. (...) Není zábavnější vylepšovat a k obrazu svému upravovat auto, které milujete, než kupovat něco velmi nového a drahého, co se vám ve skutečnosti nelíbí?” říká a má u nás 10 z 10. Chce se nám skoro dodat: „Et tu, Brute?” ale to dnes nechme být. Pozoruhodné je, čím kůži nahradil. Zvolil látku, které snad celý svět říká „corduroy”, pro nás je to ale manšestr.

„Na místě je měkký, přilnavý a pružný manšestr,” říká dále Chris a zvedá obočí. Už samotný manšestr je trochu mimo, neboť tohle je auto z nového milénia a tento materiál by sedl spíš k autu ze 70. nebo 80., možná i k některým z 90. let. A pak je tu barva. Chris říká, že má barvu rzi, což vlastně sedí. A byť to pasuje ke karoserii, nějak nám to celé nehraje. Ale je to samozřejmě věc vkusu, navíc nemáme nejmenší problém věřit, že se ve výsledku sedí mnohokrát příjemněji než v „arabské gumě”. Posuďte sami, níže uvidíte vše na skutečných fotkách po boku ilustračních pohledů do nitra originálního provedení

Kůže pryč, manšestr dovnitř. Touto cestou se rozhodl jít Chris Harris u své M5 E61 s manuálem, výjimečném to stroji, který automobilka nikdy neprodávala, bylo nutné jej stvořit individuálně. Ilustrační foto: BMW

