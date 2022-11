Čtyřnásobný mistr světa se s Formulí 1 loučí ve velkém stylu, kolegy pozval na večeři za 4 miliony včera | Petr Miler

/ Foto: Aston Martin Cognizant F1, tiskové materiály

Dali jste si dnes večeři v dobré restauraci za 4 tisíce korun? Gratulujeme, máte se dobře, čtyřnásobný německý šampion ef-jedniček se má ale ještě o fous líp, ani tisícinásobně vyšší účet ho nerozhází.

Tento víkend se jede poslední velká cena letošní sezóny Formule 1. Do historie vstoupí jako tečka za 21. závody definovanými největší změnou technických regulací za několik dekád, ve kterých geniální konstruktér znovu prokázal svou genialitu a zřejmě nejtalentovanějšímu pilotovi moderní historie tohoto sportu nadělil vůz, se kterým stanovil několik nových rekordů tohoto sportu. A ten patrně nejhodnotnější, počet vítězství v závodech za jedinou sezónu, může v Abú Dhabí ještě rozšířit.

Končící ročník F1 se ale do dějin zapíše i v o poznání méně pozitivních souvislostech, je totiž také sezónou velkých odchodů. S posledním závodem přinejmenším pro tuto chvíli končí neobvyklé množství pilotů, z nichž někteří psali dějiny Formule 1 a jiní ani nestačili ukázat, co v nich vězí. Nemáme nyní na mysli ani tak Nicholase Latifiho, ten podle všeho ukázal jen bohatství svého otce, končí ale i Mick Schumacher, který byl pro nás trochu nepochopitelně nahrazen Nicem Hulkenbergem, jenž je dávno za zenitem a nedá se říci, že by během onoho zenitu vystoupal kamkoli blízko hvězd.

Jsou tu ale ještě dvě velké ztráty. Jednou z nich je Daniel Ricciardo, svého času velmi nadějný pilot, který vyhrál sedm velkých cen, především se pak ale jedná o Sebastiana Vettela. Nepochybně jedna z největších legend tohoto sportu, která dominovala ef-jedničkám na začátku minulé dekády, získala čtyři mistrovské tituly - něčím takovým se mohou pochlubit jen čtyři další, z nichž jen jediný (mimochodem Vettelův velký vzor a přítel) dokázal získat ještě více titulů v řadě za sebou (zápis Sebastiana V. co do počtu titulů v řadě vyrovnává ještě Juan Manuel Fangio). I když tento vrcholný úspěch Vettel už nikdy nezopakoval, o nejvyšší příčky bojoval ještě několik dalších let, až jeho éra v Aston Martin postrádala podobně výrazné zápisy. Nepostrádala ale silné momenty, stačí vzpomenout hned na několik letošních závodů.

Vettel bude chybět mnohým, s kolegy se ale rozhodl rozloučit ve velkém stylu. Pozval je na večeři do restaurace Nusr-Est, jednoho z nejlepších podniků svého druhu v Abú Dhabí. To by samo o sobě bylo zajímavé a níže si můžete prohlédnout fotky Checa Pereze z této akce, které vám ukáže celou současnou řidičskou smetánku v podobě, v jaké ji neznáte. Pozoruhodný je ale také účet za celou večeři, který koluje po síti. Vettela stál hlavně kvůli několika láhvím drahého alkoholu (zejména dva koňaky Remy Martin Louis XIII a sedm vín Chateau Petrus 2009) přesně 615 065 dirhamů, což je korunách znamená bezmála 4 miliony Kč. Čtyři miliony korun za jedu večeři... Asi 200 tisíc korun na osobu, inu Sebastian Vettel po své patnáctileté kariéře v ef-jedničkách skutečně nemá hluboko do kapsy.

Sebastian Vettel dnes vypadá, jako by přijel na medvědovi z jeskyně, ve skutečnosti je to ale jeden z nejlepších pilotů historie F1. A dodnes umí ukázat svou výjimečnost. Nyní se ukázal i jako výjimečný hostitel, jak můžete vidět níže. Foto: Aston Martin Cognizant F1, tiskové materiály

Petr Miler

