Dnes překvapivě dostupné Ferrari z dob motorů bez turba ukázalo, co dokáže v běžném provozu

Za takovými auty se dnes zavírá voda, o to více může překvapit, že se jednoho z nich můžete zmocnit za ještě celkem přijatelné ceny. Když se odvážíte tímto směrem vydat, odměnou vám budou silniční árie jak od Pavarottiho.

Nemáme nic proti žádnému typu aut, vadí nám ale, když si každý nemůže vybrat podle svého gusta to, co se mu líbí a vyhovuje jeho řidičským preferencím. Stále pokračující turboéra sice nadělila autům bezprecedentní dynamiku, což je fajn, někteří by ale zkrátka více než tu ocenili přesnost a znělost atmosféricky plněných motorů. Takových je ale dnes na trhu k dispozici naprosté minimum a téměř zcela či úplně je opustily i značky, které jim byly kdysi oddány.

Jednou z takových je Ferrari, které je skoro synonymem pro nepřeplňované točivé dvanáctiválce, i u něj se ale za takovými stroječky naneštěstí zavírá voda. A pokud lze výhledově očekávat jejich udržení v nabídce, bude to buď u extrémně drahých specialit pro pár vyvolených, nebo jen s elektrickou asistencí. Dnes ale chceme vzpomenout na vůz z dob, kdy něco takového zdaleka neplatilo. Na časy modelu 599 GTB, který nic než atmosféricky plněný V12 k dispozici ani neměl a byť hodně drahý býval, dnes už není.

Šlo o téměř na kubický centimetr přesně šestilitrový stroj, který i s paketem HGTE nabízel výkon až 620 koní a točivý moment 608 Nm. Není to ani dnes marný výkon, toto je ale vůz z přelomu předminulé a minulé dekády, kdy to byly intergalaktické hodnoty. I dnes tak jede velmi přesvědčivě - podle továrních údajů má zvládat až 330 km/h a na stovku se rozjet za 3,7 sekundy. A to se zvukem, který působí stejně lahodně jako opojně.

V běžném provozu na rychlostně neomezené německé dálnici je to o to lepší podívaná, i když se o mnoho více než 270 km/h na tachometru nemihne. Přesto auto zrychluje k vysokým rychlostem jako nic (ze 100 na 200 km/h se rozjede v čase okolo 7 sekund) a pěje u toho krásné árie. Navíc je třeba dodat, že jej dnes lze pořídit až překvapivě levně. Samozřejmě, je to Ferrari, takže nečekejte prodej pojízdného kusu za pár set tisíc, kdysi vrcholný cesťák superprestižní značky může být váš za sumy od asi 2 milionů Kč. Tušíme, že až atmosférické dvanáctiválce Ferrari definitivně vymřou, půjdou i ceny těchto dosud relativně nechtěných modelů jen nahoru.

Ferrari 599 GTB HGTE vaše oči asi neohromí, vaše uši a další smysly by ale mohlo. Podívejte se níže, jak suverénně dnes peláší po německé dálnici, s cenami od asi 2 milionů za funkční ojetá auta je docela dostupnou vstupenkou do světa dvanáctiválcových modelů Ferrari. Ilustrační foto: Ferrari

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

