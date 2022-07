Dobový televizní test slavného Ferrari v běžném provozu ukazuje, jak moc se svět od té doby změnil před 4 hodinami | Petr Miler

Pustit dnes někdo něco takového do éteru, padají hlavy, možná dojde i na diskuzi o odejmutí televizní licence. Přitom se nestalo vůbec nic a vznikl tak o poznání zajímavější materiál.

Žijeme ve smutnější době, než si mnozí z nás uvědomují nebo jsou ochotni si připustit. Nedávno na to s elegancí sobě vlastní upozornil Marek Eben, který připomněl, že totalitní režimy nemají smyslu pro humor a nadsázku. A do jednoho z totalitních zřízení už nějaký ten pátek směřujeme - už ne pod tíhou politických autorit jako před pár dekádami, ale omezováním sebe samých jakousi politickou korektností diktovanou lidmi stojícími mimo zákon. Už je skoro jedno, co je v té či oné zemi legální, spousta věcí se prostě nesmí tak jako tak, protože povede k vašemu vyloučení ze sociálních sítí, ztrátě zaměstnání či jiným formám veřejného zostuzení.

Jak moc se svět vyvinul tímto směrem, připomíná i dobový test Ferrari F40, jedné z největších automobilových legend poledních dekád. Vůz s mohutným zadním křídlem velikosti ping-pongového stolu, který vznikal v Itálii mezi lety 1987 až 1992 a jako poslední byl vyvinut pod taktovkou mistra Enza Ferrariho, můžete níže vidět řádit v televizním testu amerického MotorWeeku. Američané měli vůz k dispozici v roce 1989 a podle přiloženého snímku z něj byli „na větvi“ stejně jako tehdejší do motorismu zapálená mládež s plakáty F40 nad postelemi. Jedno z nejikoničtějších superaut všech dob podrobili podrobné prověrce, která čítala nejen jízdu po okruhu, ale také po běžných silnicích.

Redaktor John Davis se s F40 proháněl s velkou parádou po okolí Maranella a chvílemi se nechával unášet natolik, že neváhal ani poslat vůz bokem. Na videu se můžete podívat, jakou politickou nekorektnost předvedl, když prodriftoval zatáčku s cyklisty na jejím konci. Ti v reakci na to div nepopadali. Nepochybujeme o tom, že šlo o pečlivě připravený, nahraný kousek pro pobavení publika, dnes by nic takového neprošlo. Tohle je na videu ke spatření asi do páté minuty, celá okresková jízda rychlostmi zřetelně překračujícími ty povolené a stylem dalece nepřijatelným pro všechny současné pachatele dobra, ale stojí za vidění.

Dodejme, že lehká dvoudveřová raketa s osmiválcovým turbomotorem (na Ferrari tehdy nezvykle) a výkonem 478 koní ve své době držela titul nejrychlejšího vozu planety. Se svými 324 km/h předčila o poznání technologicky nabitější Porsche 959, a tak si s ním maranellští nadělili ten nejlepší dárek ke čtyřicátým narozeninám značky. Video níže ukazuje, co skutečně dovedlo a jaký smysl z hlediska běžného používání také mělo. Dnes už je v podstatě jen ceněným artiklem soukromých sbírek...

Ferrari F40 z roku 1987 je automobilovou modlou, která si zaslouží pozornost i více jak 30 let po svém vzniku. Video níže jej ukazuje v tom nejlepším světle, dnes zcela nepřijatelným způsobem. Ilustrační foto: Ferrari

