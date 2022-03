Dokáže aspoň atraktivní zakázková barva přebít kontroverzní design ledvinek BMW? před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Spousta lidí už si na ně zvykla, to je ale nečiní o nic krásnějšími. Jedním ze způsobů, jak je zastřít, je velmi tmavá barva nedávající znát přechod mezi prostorem ledvinek a zbytkem nárazníků, druhým je přebít vše líbivým odstínem. Toto je zajímavý pokus o to druhé.

BMW se v posledních letech vydává cestou stále kontroverznějších designových řešení. To je také jeden z důvodů, proč se dřívější odvážné nápady značky nezdají nezdají být dnešní optikou až tak problematické. Jednak jsme si na ně zvykli, to ale může být ten méně podstatný faktor. Pokud ovšem bývalý šéfdesignér značky o novějších designech říká, že ho nutí k sebevraždě, pak je pochopitelné, že se něco kdysi velmi rozporuplného najednou jeví být o mnoho přijatelnějším.

Platí to i o kdysi tak špatně přijatých vertikálních ledvinkách BMW M3 a M4. Nedávají z technického hlediska žádný smysl, je to jen designová kejkle údajně navazující na tradici podobně orientovaných ledvinek používaných bavorskou značkou před asi... 80 léty. Nám se nelíbí a nikdy jsme si na ni nezvykli, respektujeme ale pochopitelně každého, kdo to vidí jinak. Přesto nemáme pocit, že by k němu podstatné množství lidí zahořelo láskou - někteří je přijali, jiní berou auta, která jsou jimi osazena, ale se svéráznými ledvinkami se snaží nějak vypořádat.

První cestou je velmi tmavá barva karoserie. Černá nebo tmavě šedá nechává vzhled přídě sotva vyniknout, takže na autě sice podivné ledvinky máte, ale jako byste je neměli. To už jsme viděli dříve. Druhou cestou se stala naopak atraktivní barva zbytku vozu, která primárně přitáhne pozornost. A na výsledek takových snah se můžeme podívat dnes.

Na přiloženém videu můžete spatřit aktuální BMW M4 v zakázkové barvě Individual Wildberry vystavené u oficiálního dealera značky. Název odstínu je celkem výmluvný, je to takový fialovo-červeno-modravý lak, prostě jako když rozmixujete hromádku lesních plodů. Sama barva je podle nás zajímavá, jak moc řeší onu ledvinkovou kontroverzi, posuďte sami. Výsledek je snad atraktivnější než bílé či žluté exempláře, sami bychom se ale přesto raději podrželi co nejtmavších odstínů.

Aktuální BMW M4 vypadá ve většině barev podivně kvůli svým ledvinkám. Na modré jsou dost vidět a ta je sama o sobě neskryje, níže můžete vidět pokus přebít je lakem Individual Wildberry na zbytku vozu. Ilustrační foto: BMW

Zdroj: German Alpha Cars@Youtube

Petr Miler

