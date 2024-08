Totálně falešný, jen reproduktory generovaný zvuk nejnovějšího Dodge je asi nejtrapnější věc, kterou dnes uslyšíte před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dodge

Tohle je absurdita na tolika různých úrovních, že z toho rozumnému člověku musí jít hlava kolem. Vtipné ale nakonec je, že lidé zvuk samotný moc neodsuzují, protože z reproduktorů pouští úplně to samé, na co jsme zvyklí z benzinových osmiválců. To ale bizarnost jeho podstaty jen podtrhuje.

Možná vás to překvapí, ale nepřidám se mezi ty, kteří budou až do skonání světa vyprávět cosi o krásném zvuku uřvaných benzinových aut, bez kterého nemohou žít. Ano, dokážu ocenit noblesní ryk točivého italských dvanáctiválců, bublání objemných amerických osmiválců, chirurgický projev výkonných německých šestiválců, specifický projev několika málo motorů V10 a řady dalších. Není těžké si je zamilovat, není těžké po jejich projevu znovu dychtit, ale ruku na srdce - na 800kilometrových cestách vás to samé těšit přestane a usínat s hučením nebo cinkáním v uších vás rychle omrzí.

Sympatický zvuk motoru tak může nabývat řady podob a klidně řeknu, že „hezký zvuk dieselu” také existuje. Je to ten, kdy ve vyšších rychlostech žádný motor neslyšíte. A to má hodně co do sebe, přeletět Německo po dálnici naftovým autem, třeba nějakým výkonnějším domácím šestiválcem, je v mnoha ohledech uspokojivý zážitek. Absolutně tak nemám problém s téměř neslyšným projevem elektrických aut, i toho si lze užívat.

Automobilky ale jako by s ním odmítaly rozumně pracovat. Snad jen Porsche vehementně tvrdí: Tohle je výhoda a ladit budeme přirozenost tohoto projevu, však nakonec i elektrický motor nějak zní, diferenciál nějak zní, brzdy jsou nějak slyšet, aerodynamický svist je nějak slyšet a sladit to všechno do jednoho sympatického celku je ta výzva. Ostatní vymýšlí nesmysly - první nesmysl je nějaký projev ve stylu kluzáků z Hvězdných válek jako u Mercedesu nebo Hyundai. Ještě větším nesmyslem je ale emulace projevu spalovacího motoru.

Přesně touto cestou se nakonec vydal Dodge u nového, zatím jen elektrického Chargeru. Je opravdu vrcholem kreativní zácpy, když vás nenapadne, jak takovému autu dát sympatický přirozený zvukový projev. Nejprve selžete ve snaze vymyslet jiný umělý zvukový projev, o což se automobilka také pokoušela, a tak prostě u auta bez náznaku spalovacího motoru pustíte z reproduktoru zvuk spalovací V8. Nic víc Dodge neudělal a je to podle nás trapárna non plus ultra.

Poslechněte si to sami níže, lidem se obvykle zvuk líbí. Aby také ne, je to přece osmiválec... Jenže je to jako když hrajete počítačovou hru, ve které řídíte osmiválcové auto - takové přece také může znít hezky. Jenže žádné auto reálně nemáte. Tady reálně nemáte žádný V8. Navíc bychom se nenechali zmást projevem z videa, který nemusí být vypovídající - umělé, jen částečně nakašírované zvuky moderních spalovacích aut z videí také nezní špatně, v praxi jsou ale do jednoho příšerné, umělé, zoufale nepřirozené. Je to nafukovací panna v kufru místo partnerky na vedlejším sedadle - „dopad společné jízdy” může být technicky stejný, ale stejné to přesto nebude.

Jak praví kolegové z Carscoops, kteří se věci též věnují: „Dodge nabídne také tzv. Stealth Mode, který celý tenhle nesmysl zjevně vypne.” To je asi to jediné rozumné, co s ním půjde udělat...

Dávat elektrickým autům, která žádný spalovací motor nemají, emulaci jeho projevu, je pitomost. Na Chargeru je tak zajímavý snad jen projev jeho startování, který připomíná Batmobil. Také ten uslyšíte na videu níže. Foto: Dodge

Zdroje: Dodge, Carscoops

Petr Miler

