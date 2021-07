Dvě dekády starý luxusní sedan, který dnes koupíte i za 40 tisíc, to rozbalil na německé dálnici před 11 hodinami | Petr Miler

Je to z dnešního pohledu auto jako z jiného světa. Jeho výrobce dnes nic takového nedělá a jeho motor je mrtvý napříč celým průmyslem. O to zajímavější je pohled na něj v ostré akci.

Tohle auto asi není tím prvním, které vás napadne při probírání žádoucích sportovně-luxusních sedanů minulých dekád. Ale mohlo by. Vedle obecně respektované Alfy Romeo 155 coby konkurenta BMW řady 3 vyráběla italská značka také větší model 166, který se snažil vyrovnat autům jako BMW řady 5. Jak moc se mu to dařilo, posuďte sami, podle prodejních čísel ale ne příliš. Vrcholem jeho odbytu byl rok 1999, kdy se mu podařilo najít v Evropě 26 537 zákazníků, což opravdu není mnoho. A po většinu své existence si musel vystačit s jednotkami tisíc prodaných aut ročně na celém kontinentu.

Tak či onak nelze říci, že by tento vůz neměl své kouzlo. Jde o jeden z modelů z vrcholné moderní éry Alfy Romeo, která se opírala ještě o libově se projevující vlastní motory pohánějící auta relativně lehké konstrukce. V případě modelu 166 byla vrcholem nabídky verze TS s motorem 3,0 V6, která do faceliftu v roce 2003 dávala 166 kW (225 koní) výkonu a 275 Nm točivého momentu. Obojí pak před zaměstnáním přední nápravy krotila pětistupňová manuální převodovka.

Právě tento typ se dvě dekády po svém zrodu prohnal po německé dálnici pod taktovkou lidí z AutoTopNL na Youtube a nedá se říci, že by si utrhl ostudu. Naopak, na tak staré, velké, luxusně pojaté a z dnešního pohledu nepříliš silné auto se celkem s jistotou rozjelo skoro až na udávanou maximálku 243 km/h. Navíc při tom krásně zní. Docela obdivuhodné, uvážíme-li nejen věk, ale i více jak 180 tisíc km na tachometru.

Podívejte se na to sami, my už jen dodáme, že takové auto lze dnes koupit pojízdné v bazarech od asi 40 tisíc Kč. Tušíme, že kus z videa by vzhledem ke svému stavu byl o něco dražší, ale ne nutně o moc, časy jeho velké slávy dávno odnesl čas.

Alfa Romeo 166 nebyla před faceliftem tou nejkrásnější Alfou, charakter ji ale nechyběl. A zjevně ani dynamika, jak ukazuje dnes dvě dekády starý exemplář třílitrového provedení na videu níže. Ilustrační foto: Alfa Romeo

