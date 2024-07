Ford na každém prodaném elektrickém autě letos prodělává přes 1,1 milionu Kč, čas výmluv jednoznačně skončil před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Mizernou ekonomickou bilanci zacházení s těmito auty nelze 10 let v řadě omlouvat tím, že je spojena s vysokými investicemi, výdaje spojené s tímto typem automobilů se měly automobilce dávno začít vracet. Nevrací se, proto s nimi brzdí - snad dřív, než bude pozdě.

O ekonomických výsledcích Fordu za uplynulý kvartál jsme psali už minulý týden. A bylo to vážně smutné počtení. Automobilka sice zůstává v plusu, do jejích výsledků se ale stále intenzivněji začíná zakusovat fiasko spojené s její sázkou jen na elektrická auta. Kvartální ztráta spojená s elektrickou divizí Model e je už tak vysoká, že téměř stoprocentně požírá zisky spojené s prodeji všech osobních spalovacích aut. A jen užitková divize Pro spojená s přímo neautomobilovými aktivitami drží modrý ovál v černých číslech.

Přesto je to varovný stav, který nejlépe reflektuje reakce investorů. Ti poslali hodnotu akcií společnosti jen za posledních 5 dnů dolů o víc než 21 procent, což je na tak velkou a stabilní firmu podnikající konzervativním oboru obrovský sešup. Možná je to ale od investorů trochu panická reakce, neboť Ford už chvíli ví, jak moc vedle šlápl. Již v únoru se nechal ústy svého šéfa slyšet, že sázka na elektromobily byla „pitomá vize” a směřování společnosti se začalo znovu měnit. Pokud se změní dost, Ford se ze současných problémů dostane vcelku snadno. Je to zkrátka v jeho rukou.

Jak moc velký jeho dnešní problém je, nejlépe ukazuje analýza britského Telegraphu, který s pomocí experta na automobilový průmysl Roberta Bryce vypočítává, že čím více Ford elektromobilů prodá, tím víc na nich prodělá. I když letos za druhý kvartál prodal o 61 procent víc elektrických vozů než ve stejném období loňského roku, ztrátu za celý dosavadní průběh letoška vytáhl na 2,5 miliardy dolarů, tedy asi 57 miliard korun. A obzvlášť pikantní je přepočet ztráty na jedno prodané auto - 47 600 dolarů v minusu za každý kus znamená, že s jedním prodaným vozem Ford prodělává přes 1,1 milionu korun. Toto číslo zůstává v podobné výši bez ohledu na objem prodeje, což je skutečně tristní.

Ford z tohoto stavu viní cenovou válku napříč oborem, které se sice původně chtěl vyhnout, nakonec ani jemu ale nezbylo než rozjet slevové a další akce. Ohromná ztráta navíc přichází navzdory tomu, že automobilka spustila velké snižování nákladů, které měly snížit výdaje společnosti spojené s elektrickými aktivitami o 400 milionů dolarů. Pokud to skutečně dokázal, zjevně to nestačilo ani ba vyrovnání rostoucích ztrát. „Drsná čísla podtrhují obrovské sumy, které i výrobci masově prodávaných aut pálí v rámci elektrifikace svých modelových řad,” uvádí k věci lakonicky Telegraph. Co k tomu dodat...

Sázka na auta jako Mustang Mach-E byla od Fordu obrovský přešlap, který se nyní negativně projevuje na jejích výsledcích. Své směřování už nějaký ten pátek mění, ale je to dost? A je to dost brzy? Foto: Ford

Zdroj: Telegraph

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.