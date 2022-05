Hned 12 z pouhých 106 legendárních sporťáků se sešlo na jedné lodi. Kdyby se potopila, škoda přesáhne 6 miliard před 4 hodinami | Petr Miler

Doufejme, že provozovatel měl sjednané hodně dobré pojištění, neboť nehoda by zruinovala i hodně dobře situované firmy. Tady si naštěstí můžeme „jen” vychutnat neuvěřitelný slet rozličných verzí ikonického McLarenu F1.

Jako by to bylo včera, kdy McLaren F1 slavil 25. narozeniny. Dnes už má na krku třicítku. Jsou to jubilea, která se sluší připomínat, neboť jde o snad největší legendu moderních sportovních aut. Geniální dílo puntíčkářského Gordona Murrayho je dodnes oficiálně nejrychlejším silničním autem světa, které pohání nepřeplňovaný motor. To už samo o sobě něco znamená.

Britové celkově vyrobili pouze 106 exemplářů tohoto stroje, mezi které navíc jsou započítány i prototypy a závodní verze. Spatřit tedy naživo byť jediný kousek se rovná zázraku, který naprostá většina lidí nemohla zažít. Pokud jste ovšem v minulých dnech pobývali na Apeninském poloostrově, mohli jste tento rest dohnat. A nejen to, při jakési narozeninové túře Itálií byla k vidění - snad počítáme správně - hned dvanáctičlenná skupina McLarenů F1, jejichž hodnota snadno přesáhne 6 miliard Kč. A pozoruhodná je i pestrostí přítomných provedení.

Aby toho nebylo málo, celý tucet se v jednu chvíli ocitl na trajektu s pár dalšími auty. To je fascinující věc, jde o více jak 10 procent všech vyrobených vozů, které v jednu chvíli nedělí od zkázy více než jedno selhání lodi obvykle používané pro obyčejné přesuny čehokoli z jednoho břehu na druhý. Vznikly tak skoro neuvěřitelné záběry, na kterých se míhají i provedení, která jsou ještě vzácnější než jiná.

Vidíme mimo jiné experimentální prototyp XP4, závodní variantu GTR v barvách Gulfu, která se v roce 1996 objevila v závodě 24 hodin Le Mans nebo závoďák s logy Lark, který se nedávno proslavil tím, že do něj jeho majitel, Francois Perrodo, omylem natankoval naftu místo benzinu. Je to vskutku jeden skvost za druhým, kdy o každém by se dal napsat dlouhý článek, ne-li rovnou kniha. Podívejte se na to všechno na videu níže, je to skutečně mimořádná podívaná.

