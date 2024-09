Hra skončila, Mercedes vrátí i menším AMG motor V8 místo nikým nechtěného nesmyslného čtyřválce před 10 hodinami | Petr Miler

Mercedes si může říkat, co chce, situace se ale zjevně i pro něj stala neudržitelnou. Zmýlená neplatí, skvělý „velmi progresivní” hybridní čtyřválec, který z nových AMG dělal otylé tanečníky bez špetky charakteru, nemá přinejmenším v novém CLE místo.

Nedávno někdo z mých známých sdílel na sociálních sítích reportáž z dob komunistické ČSSR, která se zaobírala nedostatkem kečupu v regálech obchodů. Reportér se ptal kohosi ze státních úředníků, jak je to možné, zda jde o následek nedostatku rajčat. A úředník řekl něco v tom smyslu, že ne, rajčat je dost, že zvýšili produkci o bůhvíkolik procent v souladu s vývojem poptávky, ale zapomněli naplánovat výrobu dostatečného množství víček na láhve. Takže kečup jaksi není do čeho zabalit.

Dotyčný tím skoro v přímém přenosu nepokrytě popsal důvod neudržitelnosti plánovaného hospodářství jakéhokoli typu. To tržní by si s tím poradilo jako nic, v podstatě samo - zvýšil by se zájem o kečup, jeho výrobci by to pocítili, objednali si více láhví, výrobce láhví by si objednal adekvátní množství víček či etiket atd. Je to osvědčený, permanentně se samovolně vyvažující mechanismus, který lze krátkodobě vykolejit vnějšími zásahy, ale jinak má tendenci se sám srovnat. Pokud musí někdo někde všechno do puntíku naplánovat podle vlastních odhadů zájmu o něco, téměř vždy se splete - pokud se nesplete tento rok, příští už to podělá zcela určitě. A jak vidíte, někdo může i docela obyčejně zapomenout naplánovat výrobu vysloveně komplementárního produktu.

V principu k podobně fungující ekonomice se nyní vracíme a postupně selhává úplně stejně jako tehdy. Je to konkrétním provedení jiné, nikdo dnes neříká, že Mercedes vyrobí X aut a hotovo. A nikomu jinému nezadává, co pro něj kvůli tomu musí vyprodukovat. Princip je ale stejný - někdo, v tomto případě EU plánuje nějaký podstatný parametr výstupní produkce (zde flotilové emise CO2), podle nichž automobilka bez ohledu na poptávku určuje charakter produktu, který takový parametr na oko splní (zde hlavně hybridy, elektrická auta, protože EU řekla, že spotřeba elektřiny znamená nulové emise CO2, i když to není pravda), pak takový produkt vrhne na trh a překvapení, překvapení... On pro něj neexistuje kupec. Plán jsme splnili, možná i na 110 procent, ale nějak to nevyšlo, protože někdo se nechoval podle plánu. A ten někdo byl ten, kdo si onen nepřímo naplánovaný produkt musí koupit, bez něj je celý předchozí řetěz kroků k ničemu, je to pouhý zdroj nákladů.

Nebylo těžké to vidět předem, že to tak dopadne, jakýsi poloplánované hospodářství je vlastně to nejhorší možné, neboť se setkávají netržní vlivy s tržními. Přesně s tím narazil Mercedes-Benz, který si v souladu s plány EU sám naplánoval, že do roku 2030 bude jen elektrický a v mezičase hlavně hybridní. Vylétlo to komínem a automobilka se dnes komplikovaně vrací k rozumnějšímu fungování. A projevem toho je zjevně i odklon od zřetelně nechtěných čtyřválcových modelů 63 od AMG, které se nedaří prodávat ani za cenu vysokých slev. Dobře informovaný kolega Greg Kable už dříve uváděl, že automobilka sice neodpíská čtyřválec v třídě C, protože je prý „velmi progresivní”, s novým CLE stojícím na stejných základech ale už stejnou chybu neudělá.

Potvrzuje to autor špionážního videa níže, na kterém vidíme právě nový CLE C63 od AMG, už podle výfuků je to tento model. A byť ze záběrů není nic moc patrné, sám říká, že „na vlastní ucho” jasně slyšel zpod kapoty motor V8. A nemáme důvod mu nevěřit, všechno to zapadá do sebe. Plán holt nevyšel, nebyla víčka, ale naštěstí se dá vrátit ještě o krok zpět k láhvím, ke kterým víčka pasují. Jestli to ovšem pro Mercedes bude víc než jen krátkodobé poučení, ukáže jen čas.

C 63 S s logem AMG Mercedes totálně zruinoval nesmyslným hybridním čtyřválcem místo osmiválce 4,0. S novým CLE na videu níže prý už stejnou chybu neudělá. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: NCars@Youtube

Petr Miler

