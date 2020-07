Hrdina dostal tři lidi z hořícího auta převráceného na dálnici, ostatní nehnuli prstem včera | Petr Miler

Hororová scéna se odehrála na dálnici poté, co se minibus z dosud neznámých příčin převrátil na bok a začal hořet. Cestující se nemohli dostat ven, jeden z dalších řidičů jim ale nezištně pomohl.

Je třeba oslavovat každého, kdo je ochoten riskovat svůj život, aby pomohl jiným v momentě, kdy to potřebují. Přesně takovým člověkem je zatím blíže neupřesněný řidič v bílem tričku a černých kraťasech, který se nebál zapojit do záchrany tří lidí, kteří uvízli v převráceném minibusu, jenž se záhy poté vzňal.

Celý incident zachytily bezpečnostní kamery a je věru otázkou, proč k němu vůbec došlo. Nezdá se, že by šofér udělal nějakou chybu - auto jelo v levém pruhu dálnice a bez jakékoli vnější příčiny se najednou dostalo do smyku a skončilo na boku v pruhu pravém. Podle toho, co vidíme, bychom to tipovali na technickou závadu na brzdách, ale to nakonec není podstatné.

Podstatné zde je, že auto se krátce poté ocitlo v plamenech a posádka nevěděla, kudy ven. Řidič minibusu zkusil vystoupit dveřmi, ale nedokázal se vysápat ven. Naštěstí pro něj i další dva cestující zastavil jeden z okolojedoucích a rychle ho napadlo to jediné správné řešení - doslova rozkopat čelní sklo. Není to úplně jednoduché, ale povedlo se a s pomocí řidiče uvnitř nakonec vznikl dostatečně velký otvor, aby se všichni dostali ven bez větších zranění. Jen řidič v oranžovém utrpěl odřeniny od onoho skla.

Co je pozoruhodné, kolem projela spousta lidí, kteří nemohli přehlédnout hořící vůz, pomoci ale přispěchal jen jediný. Nebýt jej, velmi pravděpodobně by všichni uhořeli, nebo se udusili dýmem. Díky bohu za takové lidi - jak vidno, ani v Číně, kde se vše odehrálo, není obětavost ostatních ničím samozřejmým.

