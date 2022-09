Hybridní italské sporťáky vyzvaly na souboj „starou gardu” se spalovacím motorem, dostaly pořádnou nakládačku před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Hybridní supersporty s 986 a 1 000 koňmi nelze ani náhodou považovat za slabé či pomalé, zvláště když ten druhý jmenovaný disponuje pohonem všech kol. Je ale otázkou, proč jsou vlastně hybridní, jednodušší spalovací pohon vedle nich může hrát úplně jinou ligu.

Závody ve zrychlení na čtvrtmíli byly dříve hlavně americkou doménou. Díky celosvětové oblibě prvních dvou snímků Rychle a zběsile se však uchytily i na dalších kontinentech. Aktuálně tak s velkou oblibou proti sobě staví přímé konkurenty i nepřímé soupeře zejména Mat Watson z britského Carwow. Zrovna na jeho počiny se ale dnes nezaměříme, místo toho zůstaneme v rodišti sprintů, tedy v Americe. Jednom z tamních guru čtvrtmílových závodišť, Brooksovi Weisblatovi z Drag Times, se totiž povedlo dát dohromady opravdu zajímavou trojici soupeřů.

Větší část videa okupuje souboj dvou Ferrari, které k sobě na první pohled mají velmi blízko. Jak LaFerrari, tak SF90 Stradale totiž disponují hybridní technikou. Nicméně první zmíněný vůz, který je již takřka dekádu starý, dostal do vínku pouze jeden elektromotor. Ten pak navíc páruje s atmosférickým 6,3litrovým dvanáctiválcem a sedmistupňovou převodovkou, přičemž veškerý výkon 963 koní posílá pouze na zadní kola. Oproti tomu Stradale má na kontě tři elektromotory a osmiválec twin-turbo, přičemž část z 1 000 koní míří i na přední kola.

Srovnání těchto dvou koníků pak vlastně ničím nepřekvapí, plně totiž odpovídá očekávání. SF90 má zejména díky pohonu všech kol daleko lepší starty. Ovšem při letmém startu LaFerrari snáze uplatní o více jak 200 kg nižší hmotnost spolu s podobným maximálním výkonem. A jelikož těchto rozjížděk je více než startů z pevného místa, vítězem se nakonec stává LaFerrari. Do dalšího kola, kde vyzyvatelem je vůz bez jakékoli elektrifikace, ovšem s pořádným výkonem, nicméně postupuje SF90.

Na italského plnokrevníka čeká Bugatti Chiron, které dostalo do vínku čtyřikrát přeplňovaný osmilitrový šestnáctiválec, jenž produkuje 1 500 koní. Jeho hmotnost se nicméně blíží dvěma tunám, ve srovnání s tím tak lze Itala i přes jeho 1 600 kg považovat za muší váhu. Ve finále to ale nic neznamená, Molsheim totiž Maranello roznese na kopytech. Člověk se tak musí ptát, jaký má u Italů hybridní pohon vůbec smysl.

Je složitý, drahý a i když Chiron je pochopitelně autem z jiných sfér, ani Ferrari by nemělo problém postavit SF90 s tisíci- i vícekoňovým benzinovým turbomotorem, který by posílal svůj výkon na všechna kola. Výsledkem by bylo lehčí, a tedy nejspíše i rychlejší auto, které by navíc jelo pořád stejně. Také pro SF90 Stradale platí, že mu baterky jednou dojdou. A z elektrické součásti hybridního pohonu se stane jen mrtvá váha...

LaFerrari je z celé trojice nejstarší, ovšem i tak dokáže při letmém rozjezdu své soupeře porážet, je totiž relativně lehké. Foto: Ferrari



SF90 Stradale profituje hlavně z pohonu 4x4, které mu při odpichu z místa poskytuje neskutečnou razanci, později doplácí na vyšší hmotnost. Foto: Ferrari



Italská dvojice se nicméně musí sklonit před ryze spalovacím vozem z Molsheimu, navzdory vysoké hmotnosti kope jinou ligu. Foto: Bugatti

Zdroj: DragTimes@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.