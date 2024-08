Inovovaná Tesla Model Y se ukázala na prvních fotkách, záběry odhalují klíčovou designovou změnu před hodinou | Petr Miler

Elon Musk by byl raději, kdybychom o chystané modernizaci Modelu Y vůbec nevěděli, neboť má pocit, že kazí prodeje současného provedení. Zřejmě má pravdu, nic to ale nemění na tom, že se chystá a detaily o něm dál unikají na veřejnost.

„Facelift Modelu Y letos nedorazí,” uvedl nedávno s velkou vehemencí Elon Musk, když se začalo mluvit o opaku. A ani neskrýval, proč to říká - otevřeně žádal média, aby nešířila informace o blížícím se odhalení modernizovaného provedení, protože čekání části kupců na novou verzi by vedlo ke snížení poptávky po té stávající, což by Tesle snížilo její prodeje, donutilo ji ke slevám anebo by to mělo za následek obojí.

Musk neproslul jako ta nejvěrohodnější osoba, při tvrzení výše zmíněného ale lhát nemusí. Nic to ovšem nemění na tom, že Tesla facelift Modelu Y chystá a teď už se nemusíme opírat jen o informace „insiderů”. Ven se totiž dostaly první fotky inovované „ypsilonky” zvané interně Juniper a nejsou úplně nezajímavé.

Původní zdroj fotek je pochopitelně neznámý, po sociálních sítích se ale šíří hned několika cestami. Klíčovou designovou změnou viditelnou na záběrech je světelná lišta s logem Tesly mezi zadními světly, která se táhne přes celou šířku vozu. Model Y tak kráčí ve stopách Cybertrucku, takže tušíme, že dojde i k dalším úpravám pátých dveří a přesunu místa pro poznávací značku do spodního nárazníku.

Záběry ukazují také interiér znovu se světelným pruhem táhnoucím se tentokrát přes část dveřního panelu. Je to podobné, ale nikoli stejné řešení jako u Modelu 3, takže si skoro můžeme být jisti, že záběry nejsou podvrh. Nová palubní deska s obložením podobným Modelu 3, nová klika dveří, která je rovněž podobná sedanu modelu Y nebo perforovaná přední sedadla, to vše odpovídá očekávaným novinkám. Sázet tedy lze i na další úpravy viditelné u trojky, mj. nešťastné odstranění páček pod volantem včetně přesunu voliče převodovky na dotykovou obrazovku.

Podívejte se na dosud známé sami, s ohledem na uvedené očekávejme oficiální premiéru tohoto vozu někdy začátkem roku 2025.

Model Y byl představen již v roce 2019, na facelift tak má dávno nejvyšší čas. Letos se ho prý nedočkáme, na spadnutí ale tak jako tak být musí, jak ukazují i uniklé záběry níže. Foto: Tesla

Whoever leaked these photos of the new design of the Tesla Model Y refresh (Juniper) should be immediately fired pic.twitter.com/jt6IZPT17v — Teslaconomics (@Teslaconomics) July 31, 2024

