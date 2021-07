Italové oslavili na silnicích zisk titulu mistrů Evropy ve fotbale po svém před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Alfa Romeo

O málokteré jiné zemi světa můžete říci, že je zasvěcena láskou k autům a fotbalu tak moc, jako Itálie. Podle toho to také vypadalo na tamních silnicích v noci z neděli na pondělí.

Svérázné mistrovství Evropy ve fotbale, které si říkalo Euro 2020, hrálo se v roce 2021 a místo jedné či dvou zemí jej hostilo hned jedenáct místo původních třinácti, máme za sebou. Přehlédnout to asi nešlo a pokud alespoň trochu fandíte sportu, nenechali jste si zřejmě ujít ani nedělní finále se strhujícím penaltovým závěrem.

V tom nakonec zvítězili Italové, což - jak už to v případě italského vítězství v čemkoli chodí - popustilo uzdu bujarým oslavám. Jak to vypadalo v centrech měst, v hospodách či na podobných místech, necháme být, zaujalo nás ale, jak to také vypadalo na silnicích. I když se totiž říká, že fanoušci aut a fotbalu obvykle nejsou jedna a ta samá sorta lidí, v Itálii to zjevně neplatí.

Někomu z kolemjdoucích se tak podařilo natočit po vítězství Italů v jednom z tamních měst, jak vítězství slavili fandové aut. Jeden z takových vytáhl dokonale vypadající Alfu Romeo Junior z 60. let, nejspíše verzi GTA 1300, a s vlajkou vysunutou z okna pětkrát mistrně prodriftoval jeden z tamních kruhových objezdů.

Tušíme, že za normálních okolností by místní byli naštvaní a zalarmovali policii, v tomto případě ale bylo jistě tolerováno kde co. Podívejte se na to sami, „italštější” oslavu zisku titulu mistrů si snad ani nedovedeme představit a za pozornost to stojí i z ryze automobilového pohledu, takto po „kruháčích” jezdí málokdo.

Alfa Romeo GTA 1300 Junior je auto, které běžně uvidíte jen v muzeu a na veteránských srazech, po vítězství ve finále Eura 2020 ale jeden z majitelů auto vytáhl do ulic města a náležitě s ním oslavil zisk titulu. Ilustrační foto: Alfa Romeo

A big well done to Italy last night. Roll on the World Cup. pic.twitter.com/tq4Qel0Obc — Vint-tro. (@Vint_Tro) July 12, 2021

Zdroj: Vint-tro@Twitter

Petr Miler