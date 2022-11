Japonská legenda s výkonem Bugatti ukázala svou rychlost na Autobahnu, málem zlomila ručičku tachometru před 6 hodinami | Petr Prokopec

Před pár dekádami byl tento stroj na vrcholu potravinového řetězce už z výroby, i teď se na něj ale dokáže vrátit. Původně oficiálně udávaný výkon 280 koní byl s pomocí úprav skoro zečtyřnásoben a dynamika tomu odpovídá.

Nissan Skyline GT-R je bezesporu jednou z největších automobilových legend. Je nicméně třeba se ptát, zda by jeho věhlas byl takový, kdyby nešlo o jeden z hlavních vozů filmové série Rychle a zběsile. Zatímco přitom v prvním a třetím díle měli producenti k dispozici čtvrtou generaci s kódovým označením R33, ve dvojce a devítce se objevil její nástupce, asi nejznámější provedení R34. V rámci pětky pak dorazil i zakladatel celé linie, a to Skyline první generace. Šlo o později vyráběné kupé, které bylo známo pod označením KPGC10.

Dnes nicméně bude řeč o variantě, která se rychlé a zběsilé sérii nikdy neobjevila. Třetí generace s kódovým označením R32 přitom stála na počátku veškerého věhlasu, v jejím případě totiž Nissan poprvé použil dnes již legendární komponenty. Tedy 2,6litrový přeplňovaný šestiválcový motor RB26DETT a pohon všech kol ATTESA E-TS. Spojení mezi nimi pak měl na starosti pětistupňový manuál, který přenášel 280 koní. Šlo nicméně o důsledek gentlemanské dohody japonských výrobců, nikoli o skutečný výkon.

Pro jednoho z evropských majitelů ovšem ani pravděpodobně reálných 350 koní nebylo dost. Motor tedy prohnal mnoha úpravami, z nichž jedna zahrnovala výměnu původních menších turbodmychadel za jedno obrovské. Výkon tak vzrostl na zhruba 1 000 koní a točivý moment na 963 Nm. Je přitom jasné, že s touto silou by původní převodovka měla potíže, proto byla nahrazena šestistupňovou sekvencí. S ní pak majitel může řadit až okolo devíti tisíc otáček, což je na přeplňovaný motor opravdu neskutečné.

Jak už asi tušíte, upravený Skyline je rychlý a zběsilý, stejně jako jeho filmoví příbuzní. Na videu pořízeném Nizozemci z AutoTopNL se povětšinou pohybuje nad hranicí 180 km/h, kde mu úsměvně končí tachometr - ručička se tak přetáčí až zpět k nule a skoro to vypadá, že se o zarážku co chvíli zlomí. Podle GPS dojde i na pokoření magické třístovky, není to ale maximálka, která na tomto voze ohromí. Je to zrychlení v doprovodu opravdu hrozivého zvukového projevu, však se na vše níže podívejte sami.

Nissan Skyline GT-R R32 jako první z „vrhu“ dostal do vínku motor RB26DETT a pohon všech kol ATTESA E-TS. S obojím byl poté k dispozici i nástupce, ze kterého však evoluce udělala rychlejší a jistější vůz. Série Rychle a zběsile jej pak udělala i známějším. Foto: Nissan

