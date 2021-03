Jeden z posledních nových motorů bez turba se ukázal v akci, zní jako staré F1 před 4 hodinami | Petr Miler

Člověku se skoro nechce věřit, že by něco takového mohlo v roce 2021 přijít na svět, ale stalo se a nepůjde o jediný takový případ. Motor 6,0 V12 bez turba zní vskutku famózně.

Nůžky mezi přáními zákazníků a nabídkou automobilek se pod tíhou zejména bruselských regulací stále rozevírají, dál ale platí jedno - když máte peníze, možné je cokoli. A tak zatímco mezi běžnými auty je možné vybírat jen z toho, co prošlo regulačním sítem a třeba v případě atmosféricky plněných motorů jde už jen o pár posledních mohykánů, ve světě exkluzivních automobilů nyní takových stroječků dokonce přibývá.

Nemyslíme už na 1. duben, je to fakt. Před pár dny jsme mohli poprvé vidět v akci nové auto geniálního konstruktéra F1 s atmosféricky plněným dvanáctiválcem pod kapotou a podobná auta dnes nabízí či nabídne také Aston Martin, Ferrari, Lamborghini a nejnověji i Pagani. Právě to se nyní vytasilo s Hyarou R s motorem 6,0 V12 bez turba a i když ta na rozdíl od novinka Gordona Murrayho bude moci jen na okruh, tušíme, že lidem schopným a ochotným za ni zaplatit požadovaných 68 milionů korun to bude celkem jedno.

Motor je skutečně úplně nový, nejde o evoluci žádného z dřívějších agregátů Pagani. Vznikl u německé firma HWA, která má na svědomí řadu slavných motorů včetně některých dvanáctiválců ostrých Mercedesů. Tento má zmíněných šest litrů objemu, točí až 9 200 otáček a v 8 250 ot./min pošle na kola brutálních 850 koní. Točivý moment má maximum 750 Nm v 5 500 ot./min, vysoké číslo na šestilitrovou atmosféru.

Jak jsme již naznačili, tento motor nemůže na silnici, takže ani jeho životnost není pro běžné využití předurčena. Pokud s ním budete jen řádit, bude potřebovat vyměnit ventily a ventilové pružiny každých 10 tisíc najetých km, krom běžného servisu, pochopitelně. Odvděčí se ale nízkou hmotností 198 kg (celé auto váží pouhých 1 050 kg) a zvukem, který vám nejlépe přiblíží přiložené video. Horacio Pagani říká, že motor měl znít jako pohonné jednotky starých ef-jedniček, řekli bychom, že uspěl na... ef-jedničku.

