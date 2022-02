Jedno z čerstvě dodaných nejrychlejších Bugatti vůbec si po 367 ujetých kilometrech podala policie před 6 hodinami | Petr Miler

A víme bezpečně, které z nich to bylo. To, co se zdálo být provokací už při zveřejnění oficiálních fotek dokumentujících dodání, se pro býky v řadách policie rychle ukázalo být červeným hadrem.

Jeden z nejúspěšnějších prodejců superaut na světě, londýnský dealer H.R. Owen, se minulý měsíc ve své tiskové zprávě pochlubil tím, že sám naráz dodal celou desetinu produkce vrcholného Bugatti. Jde pochopitelně o model Chiron Super Sport 300+, který po rozsáhlých úpravách dokáže atakovat rychlost 500 km/h. A už vidět tři tyhle superstroje bok po boku jako nasupené sršně stálo za to.

Typickou reakcí na tento článek bylo, že majitelé s těmito auty budou stejně jen „machrovat” po Londýně, aniž by jejich potenciál přišel jakkoli k užitku. Bylo to dost pravděpodobné, protože... Co byste také s takovým autem mohli na britských silnicích dělat? Ale to je věcí jejich majitelů. Pořád lepší, když s nimi budou jezdit po Londýně, než když s nimi nebudou jezdit vůbec, což bude nejspíše typický způsob jejich „využití” většinou kupců.

Soudě podle přiloženého videa youtubera, který si říkal Mr. TFJJ a teď vše přetransformoval v poněkud odosobněný kanál TheTFJJ, výše citované zkazky nebyly nemístné. Jeden z majitelů skutečně vytáhl svůj Chiron Super Sport 300+ do londýnských ulic a protože můžeme vidět i tachometr, najel takto 367 kilometrů. O moc dál už ale nedojel, neboť jeho auto se znelíbilo místní policii.

Ne snad, že by lidé od policie neobdivovali Bugatti (i když...), problémem byla drobnost, která byla patrná už na fotkách z předání. Na jednom z aut chyběla přední značka, zřejmě se majitel nechtěl vydat cestou hyzdění přídě podobně jako zbylí dva kupci. Na jednu stranu to chápeme, přední RZ tomuto modelu nesluší, na tu druhou to prostě byla provokace, která nemohla projít. Přední značka na autě sice nemá pro majitele žádný nesporný smysl, třeba v polovině států USA ji vůbec nepoužívají, tady je to ale prostě pravidlo a nad jejich vymáháním policie obvykle moc nepřemýšlí.

Majitel Bugatti tak dostal 100 liber pokuty a auto si musí dát do pořádku, než znovu vyjede. Na přiloženém videu je ale vidět i více než to, takže pokud pro tuhle třicítku francouzských pozemních střel hoříte, prohlédnout si jednu z nich můžete i v dosud neviděných detailech.

Chybějící značka byla u jednoho z tří naráz nedávno dodaných exemplářů Bugatti Chiron Super Sport 300+ patrná už na fotkách tuto slávu dokumentujících. Mysleli jsme, že majitel s autem vůbec neplánuje jezdit, ale ouha. Jen si ho nechtěl hyzdit a policii to zjevně nepřišlo jako dobrý nápad. Foto: H.R. Owen Bugatti

