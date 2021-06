Jedno z nejostřejších Porsche si to rozdalo na nejnáročnějším okruhu s rychlým motorkářem před 2 hodinami | Petr Miler

Pokud vás fascinují souboje aut a motorek, nelze se dostat o mnoho dále než sem. Na obou stranách jsou výjimečné stroje řízené odvážnými piloty. A pod nimi je Nordschleife.

V podstatě každý souboj auta a motorky je předem rozhodnutý na papíře, neboť jde o tak diametrálně odlišné stroje, že stačí do hry zasadit určité prostředí a jeden nebo druhý účastník nemá šanci. Motorka profituje hlavně z nízké hmotnosti i aerodynamického odporu a bleskově akceleraci prakticky v jakékoli rychlosti, auto... ze čtyř kol. Díky nim je rychlejší v zatáčkách, na výjezdu z nich a obvykle i na brzdění.

Když tedy půjde o klání v přímém směru, budete muset mít opravdu extrémní automobil, abyste nejrychlejším motorkám stačili. Když ale půjde o klání na technické trati, není třeba zase tak moc výkonné auto, abyste byli nad prakticky jakoukoli motorkou. Ta svou dynamiku naplno prodá jen v situacích blízkých jízdě v přímém směru a pokud takové možnosti nastanou jen občas, celkový rychlostní průměr je bídný.

Právě kvůli těmto odlišnostem jsou ale souboje těchto strojů někdy velmi zajímavé, zejména pak na rychlejších okruzích. Na takových totiž platí, že každý chvilku tahá pilku, což rezultuje ve spoustu vzájemných soubojů dokola kolem, rozdíly mezi oběma stroji jsou v různých situacích markantní ve prospěch toho či onoho. Takovým okruhem je Severní smyčka Nübrugringu se spoustou rychlých úseků, a tak právě tam není o přátelská klání aut a motorek při veřejných jízdách nouze.

Jedno takové můžete vidět níže v čase od asi od asi 3:30 sekund, kdy pilot velmi schopného Porsche 911 991.2 GT3 RS na sjezdu k Adenau začne dojíždět pilota Kawasaki ZX-10R, tedy pro změnu velmi schopné motorky. Už fakt, že jej dojede, naznačuje, kdo tu má navrch - ono i na Ringu stačí mít auto s cca 300 koňmi, abyste byli prakticky nad jakýmkoli motorkářem, pokud to není „blázen” na stroji s hodně lepivými pneu. Přesto je třeba říci, že výsledkem je korektní souboj, ve kterém se motorkář hned tak nevzdá.

Jak je naznačeno výše, technická pasáž trati jej nakonec zradí - jakmile není s to opakovaně ostře akcelerovat na alespoň trochu delších rovinkách, Porsche zdržuje a nakonec vyklidí pole. I tak je to moc pěkné, relativně vyrovnané klání ve vyloženě přátelském duchu - šofér Porsche mohl být agresivnější, pilot motorky pro změnu neústupnější. Tady vyhráváme my všichni, kdo se díváme.

