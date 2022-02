Jízda 23 let starým kombíkem po Autobahnu ukazuje, že na rodinné auto schopné jet 240 km/h dnes stačí 70 tisíc před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volvo

Rychlé rodinné auto je snem mnohých. Vyřčení této fráze nutně vede k myšlenkám na vozy jako Audi RS6, které i ojeté přijdou na miliony. Jak je ale vidno, dobře uvařit lze i s mnohem skromnějšími ingrediencemi.

Buďme k sobě upřímní. Ať už se svým životem plánujete udělat cokoli a v mládí jste oddáni jakémukoli typu aut, dříve nebo později se dostanete do fáze, kdy budete muset převážet libovolný počet osob od tří výše, kterému budete říkat rodina. A i když si budete malovat, že si ponecháte své sportovní kupé pro dva a vedle toho pořídíte něco rodinného, stejně zjistíte, že těch rodinných jízd je tolik, že skoro ničím jiným stejně nejezdíte.

Pokud vás během tohoto procesu neopustí touha si řízení trochu užít, nutně budete inklinovat k něčemu trochu peprnějšímu, než je obligátní Škoda Fabia Combi 1,4 TDI (nebo cokoli na ten způsob). Nemáte-li hluboko do kapsy, není to problém, na trhu je stále hromada zajímavých sportovních kombíků od Audi RS4 až třeba po Mercedes-AMG E63. Ale co když peněz není na rozdávání?

Rychlý kombík se v tu chvíli zdá nesplnitelným snem, ale nemusí tomu tak být. Automobilismus je už přes 20 let na takové úrovni, že rychlá auta dělá kde kdo z kde čeho už hodně dlouho a taková mohou stát v bazarech pakatel. A mnohdy by vás ani nenapadlo se o ně zajímat.

Jedním z takových je jistě původní Volvo V40 vyráběné od roku 1996. To už je vážně prehistorie, tento vůz se ale dal koupit i s výkonnějšími motory, mj. dvoulitrovým turbem s 200 koňmi a 300 Nm. Dnes to neohromí auta ale tehdy nevážila 2 tuny jako nic a Volva přitom byla už tehdy velmi bezpečná, takže pomýšlet můžete na stovku za 7,3 sekundy a maximálku 235 km/h v solidním autě. To jsou přece pořád slušné hodnoty a takový vůz můžete dnes koupit za 70 tisíc ve velmi pěkném stavu - podívejte se na druhý odkaz ve zdrojích, je to jeden z lepších kusů, které jsme našli.

Jak jede? To vám pro změnu ukáže video AutoTopNL níže. Jakkoli byste tomuto stroji nehádali dynamický talent, však je to staré Volvo, kousek z roku 1999 peláší velmi přesvědčivě. Kus v akci je právě dvoulitrová turboverze s nemalými 236 tisíci km na tachometru (zmiňovaný nabízený vůz má najeto něco kolem 150 tisíc), přesto se na Autobahnu vrhá až k 240 km/h skoro jako nic. Je to opravdu působivé představení na tak starý a dostupný vůz a mimo jiné ukázka, jak zlaté časy aut máme za sebou. Tohle za 70 tisíc? Škoda dnes prodává skoro za 2 miliony auto, které nejede více než 180 km/h. A co z něj bude za 23 let...

Napadlo by vás vyrazit do bazaru pro takové Volvo? Podívejte se na video níže, možná vás to napadne. Ilustrační foto: Volvo

Zdroje: AutoTopNL@Youtube, Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.