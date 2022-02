Jízda s VW z roku 2004 ještě s dieselem bez turba po Autobahnu vás naučí vážit si vašeho vozu před 4 hodinami | Petr Miler

Spousta lidí „frfňá” nad tím, jak jede či spíše nejede jejich auto, faktem ale je, že pokud máte pod kapotou aspoň 100 koní prakticky v čemkoli, máte pod palcem hotového draka na kolech ve srovnání s VW Caddy SDI.

V posledních dekádách jsme byli svědky zrodu nové turboéry v případě benzinových motorů. Na rozdíl od některých dřívějších turboér není ta současná přirozená, není dílem technického vývoje, ale regulací zejména Evropské unie a jejího tlaku na minimalizaci normované spotřeby paliva. Hlavně do charakteru předchozího cyklu měření spotřeby a emisí NEDC výborně zapadaly motory, které co nejméně energie spotřebují „pohonem sebou samých”, a jsou tedy fyzicky co nejmenší. Proto se najednou skoro všechny automobilky vydaly cestou downsizingu - stačilo udělat z motoru 3,0 nový 2,0 turbo nebo z 1,6 nový 1,0 turbo a papírové emise CO2 šly dolů, ať už byla praktická realita jakákoli.

Ještě než přišly tyto doby, dorazila éra turbodieselů, která naopak přirozená byla. Naftové motory měl vždy své kouzlo ve vyšší provozní efektivitě, s atmosférickým plněním ale byly velmi slabé a hlučné. Přidání turbodmychadel výhodu provozní efektivity nezabilo, výkonu ale výrazně přibylo a došlo i k jistému utlumení jejich rachtavého projevu. Není divu, že dnes snad neexistuje auto, které by šlo s dieselem bez turba koupit, ještě v předminulé dekádě to ale možné bylo.

Volkswagen svého času zbavil turba dnes už legendární 2,0 TDI, aby stvořil motor 2,0 SDI určený hlavně pro menší dodávky. I ten má své výhody - oproti turboverzi je levnější a trvanlivější. Z dnešního pohledu ale připomíná hlavně to, proč diesely turba skončily, neboť dynamická marnost VW Caddy z roku 2004 s tímto motorem je navzdory ne až tak malému nominálnímu výkonu (69 koní) naprosto zřejmá.

Ukazuje to přiložené video, na kterém člověk stojící za kanálem TopSpeedGermany na Youtube protáhl právě tento Volkswagen po německé dálnici. Nevíme, kolik má najeto, to není patrné, pár set tisíc kilometrů v provozu už si ale zjevně užil. A funguje pořád dobře, jen jeho dynamický projev je opravdu marný - už rozjet se na dálniční stotřicítku zabere věčnost a byť se nakonec auto doplahočí až kamsi ke 150 km/h, opravdu to není přesvědčivé. Lépe než tohle jede dnes pomalu všechno, tak až zase budete naříkat nad dynamikou vašeho auta, které se nejmenuje Dacia Spring, vzpomeňte si na tuhle „caddynu”...

VW Caddy je vyhlášený pracant a ve verzi TDI i docela jel. O verzi SDI na videu níže to říci nelze. Ilustrační foto: Volkswagen

Zdroj: TopSpeedGermany@Youtube

