K mání je náhradní motor do McLarenu P1. Je tak drahý, že byste místo něj mohli mít celou flotilu firemních Škod před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: McLaren

Tohle auto je ceněná legenda svého druhu, po které aspoň jednou zatoužil snad každý nadšenec, život s ním ale nebude žádné peříčko. Už prťavá náhradní baterie hybridního pohonu za miliony je soda, skutečně srdce vozu je ale ještě dražší.

Náhradní motory do aut nikdy nebyly levnou záležitostí, je to bezpečně nejdražší věc, která se vám na voze může pokazit. Tedy na tom spalovacím, i do elektrických aut jsou náhradní motory drahé, v jejich případě je to ale pořád čajíček ve srovnání s tím, kolik stojí náhradní baterie. To se ovšem pořád bavíme o nějak běžných, masově vyráběných autech, do kterých náhradní motory logicky nemohou stát víc než pár set tisíc, protože jinak by nemohla pár set tisíc stát celá auta.

Svět výjimečných super- či hyperaut je ještě jiný. Mezi taková patří i McLaren P1, jeden z vážených členů tzv. Svaté trojice moderních hybridních hypersportů, které se bez baterie též neobejdou. Její cena je též slušná soda, bavíme se navzdory minimální kapacitě o multimilionové částce. Jak se ale nyní ukazuje, i suma potřebná na novou baterku je pořád nízká ve srovnání s tím, kolik si musíte připravit na náhradní motor.

Jak si všimli nadšenci ze Silodrome, na eBay se právě takový motor na prodej objevil, dokonce ze silnější verze LM. Čtyřlitrový osmiválcový agregát ani není nový, ale použitý kousek, kterému oficiální zastoupení McLarenu v americkém Chicagu zajistilo generálku s použitím nových pístů, vložek, klikové hřídele, cívek a renovovaných turbodmychadel. K novému by tedy nakonec daleko mít nemusel, nový ale prostě není.

Přesto za něj dealer požaduje 230 tisíc dolarů, tedy asi 5,4 milionu Kč. S takovou sumou byste si do firmy mohli třeba u škodovky pořídit s patřičnou slevou celou flotilu Octavií blízkých jejich základní specifikaci a možná by vám ještě něco zbylo. Tady dostanete... motor. Jeden motor, navíc „ojetou šunku”. Přihoďte baterku a jste s pouhými dvěma komponenty na ceně velmi slušného Ferrari. Jiný svět, jiný svět...

McLaren P1 je jistě úchvatné auto, vidina jeho udržování při životě je ale s ohledem na ceny náhradních komponentů nutně bolavá. Foto: McLaren

Zdroj: mclarenchicago@eBay přes Silodrome

Petr Miler

