Každý se někdy utne, miliardář natankoval diesel místo benzinu do jednoho z nejvzácnějších aut historie před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: McLaren

Vzniklo v pouhých 28 exemplářích a majitelé jej nezřídka raději ani nepoužívají, aby mu jakkoli neublížili. Tento muž s ním jezdí a nehody jej míjejí, ublížil mu ale tankovací pistolí.

Jmenuje se Francois Perrodo a jeho jméno vám s největší pravděpodobností nic neřekne. A možná nebudete znát ani firmu Perenco založenou jeho otcem Hubertem, který tragicky zahynul v roce 2006. Francoisovi bylo tehdy jen 29 let, když se musel postavit postavit do čela olejářsko-plynového gigantu, ve své roli ale uspěl a dnes se s majetkem v řádu stovek miliard korun řadí mezi nejbohatší lidi světa.

V čem také utápí své peníze? V autech, to si pište, jinak bychom se o něm na našich stránkách nezmiňovali. Znát jej můžete z Instagramu, kde vystupuje pod přezdívkou Fanch (na profilu @fanchracing) a pravidelně se chlubí vzácnými automobily ze své sbírky. Má jich opravdu spoustu, vlastní mimo jiné celou pětici nejlepších moderních Ferrari (tedy modely 288 GTO, F40, F50, Enzo a La Ferrari), má Bugatti EB110, Veyron i Chiron, především pak ale tři kusy, tedy procenta celkové produkce McLarenu F1. To je fascinující, na rozdíl od jiných sběratelů ale se svými auty jezdí.

Platí to i o oněch McLarenech F1, z nichž jedno z „běžných” provedení používá k docela pravidelnému ježdění. Vlastní ale také jeden z 28 exemplářů závodní verze GTR, kterou má upravenou tak, aby s ní mohl i do běžného provozu. Tak s ní nedávno do provozu vyrazil a nepřekvapivě skončil u čerpací stanice. Tam se ale dopustil omylu, který nejspíše vstoupí do dějin. Nevíme, na co myslel (podle svých slov nejspíše na nic), omylem ale vzal do ruky tankovací pistoli na naftu a načerpal plnou. Taková věc se stát může, ale aby se stala při tankování jedné z model mezi benzinovými auty a jednomu z nejvzácnějších aut vůbec, jehož cena se v aukcích pohybuje ve stovkách milionů korun? To je vskutku mimořádné, smutné i poněkud úsměvné zároveň.

Majitel se podle všeho s autem ani nerozjel a vůz svěřil firmě Lanzanta, která se o GTR běžně stará. Její majitel Paul Lanzante komentoval vzniklou situaci lakonicky: „Chlape, viděl jsem ve své kariéře opravdu šokující věci, ale ty jsi to posunul na úplně novou úroveň.” Perrodo je naštěstí dostatečně sebekritický, aby se o vše s nadhledem podělil na internetu s tím, že se mu teď vysmívají i jeho psi. U firmy Lanzante mu pak po vyčištění nádrže raději napsali nad víčko: „Žádnou naftu, Francois!” A přidali i náleoku „Benzin” na samotné víčko. Inu, i mistr tesař se někdy utne, každému se to může stát...

McLaren F1 GTR je s 28 vyrobenými kusy jedním z nejvzácnějších a nejcennějších aut historie. Nalít do něj naftu místo benzinu je hořce úsměvné, ale... stane se. Ilustrační foto: McLaren

Zdroj: fanchracing@Instagram

