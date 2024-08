Koenigsegg zajel rekord legendárního okruhu, i když po něm nikdy dřív nejel a jeho pilot ho znal jen z Playstationu před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Koenigsegg

Co lépe nakonec ukazuje dynamickou dominanci určitého auta, než když někam přijde, vidí a zvítězí, ani se vlastně nesnaží? Auto navíc nevyužilo svého plného výkonového potenciálu, Jesko Attack je prostě jiná liga.

Chcete-li na okruhu vypadat jako ti největší machři na řízení široko daleko, máte přinejmenším dvě možnosti, jak toho docílit. Buď se naučíte opravdu excelentně řídit, dostanete z jakéhokoli auta maximum a budete využívat nemohoucnosti jiných. Anebo si pořídíte auto, se kterým i jako nepřipravená „lopata” pojedete všechny kolem. Aut schopných plnit druhou popsanou roli by se jistě našlo víc, chcete-li ale skutečný „creme de la creme” z tohoto ranku, musí být vaší volbou Koenigsegg Jesko Absolut.

Jen tento stroj zajíždí okruhové rekordy omylem. A tentokrát se i snad aspoň trochu snažil na legendárním kalifornském okruhu v Laguna Seca. Obávaná, horizontálně i vertikálně velmi spletitá trať se pro víc jak 1000koňový hypersport s pohonem jen zadních kol zdá být vhodná jako žlutá kravata na pohřeb, ale jak vidno...

Níže si tak můžete pustit video, díky kterému může být Jesko Absolut od neděle 18. srpna titulováno jako nejrychlejší produkční vůz této ikonické trati. Asi 3,5kilometrový okruh vůz zdolal za 1 minutu a 24,86 sekundy, což jej posílá o 0,58 sekundy před Czinger 21C, dosavadního rekordmana. To nezní až tak dominantně, jenže tovární pilot Koenigseggu Markus Lundh na této trati nikdy neřídil, znal ji akorát z Playstationu. A ani vůz v Laguna Seca nikdy nebyl, to činí celý zápis ještě cennějším.

A pozor, auto stejně jako minule tankovalo jen 98oktanový benzin, takže jeho 5,0litrový V8 se dvěma turbodmychadly generoval „jen” 1 280 koní výkonu. Když tento motor nakrmíte E85, výkon se zvýší na citelně působivějších 1 600 koní. Auto tak znovu bořilo rekordy, aniž by Koenigsegg využíval jeho možností na maximum. I to jen ukazuje, jak pro výhry na okruzích skoro bez ohledu na okolnosti bude tím pravým, zvlášť pokud se ho naučíte řídit, podívejte se na to sami níže.

Koenigsegg Jesko je opravdu extrémně rychlé auto, v Laguna Seca to znovu dokázal, když přepsal historii za pro něj značně nedokonalých okolností. Foto: Koenigsegg

Zdroj: Koenigsegg

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.