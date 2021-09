Kupec byl tak rozrušený z nového auta, že s ním omylem sjel z 1. patra na ulici před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tata Motors

Nehody se stávají, tato je ale opravdu bizarní. Nahrála jí sama konstrukce dealerství a způsob předání vozu, o dost více ale mohl udělat i personál na místě.

Koupě nového auta je pro většinu lidí svátek. Jasně, pokud se narodíte do opravdu dobrých poměrů, kde se od vašeho dětství střídají nová auta jako na běžícím pásu, asi vám to tak nepřijde. To ale nebude případ naprosté většiny lidí a i pokud si nové auto pořizujete pravidelně, je to pořád něco velkého, co se odehrává jen jednou za čas. Můj otec si za mého dětství koupit nové auto jednou jedinkrát, když mi bylo pár let. Bylo to v časech hluboké totality a momenty z jeho převzetí jsou jednou z mála věcí, kterou si z té doby bezpečně pamatuji.

Nemáme tedy problém porozumět tomu, že převzetí vytouženého auta je pro mnohé emotivní moment, tím spíše by ale jeho okolnosti měly být nastaveny tak, aby v něm kupec nemohl zazmatkovat. Pokud postavíte dealerství v prvním patře domu u frekventované silnice, předání nových aut v něm probíhá tak, že vůz sjede dolů za pomoci hydraulické zdviže a jeho první přiblížení zákazníkovi probíhá těsně před ní, kdy je auto natočené směrem ven, co se asi tak může pokazit?

Nemusíte domýšlet, podívejte se na video níže. Pochopitelně nešlo o úmysl a zástupci dealerství ani neměli v plánu nechat kupce s autem hydraulickou zdviž použít, auto mu ale předváděli kousek před ní i s puštěným zapalováním. Zákazník si pak podle dostupných informací chtěl zkusit volič automatické převodovky, nějak se mu ale v rozrušení ze vší té parády „podařilo” náhle rozjet a v ne úplně nízké rychlosti vypadl s autem na ulici. Šlo o Tatu Tigo, kterou můžete vidět na fotkách níže - celý incident se tedy odehrál v Indii, konkrétně v Hyderabadu.

Ulice pod dealerstvím byla podle dostupných záběrů toho času dost zalidněná, a tak můžeme považovat za štěstí, že padající auto nikoho nezabilo. Při nehodě byl zraněn jeho řidič a jeden z chodců, oba skončili v nemocnici a podle dostupných informací nejsou v ohrožení života. To je ještě dobrý konec, tedy krom onoho auta, které bude zaručeně na odpis. Snad tento incident povede k zavedení poněkud rozumnějších forem předávání nových aut, tohle si o průšvih skoro i říkalo.

Svět má o jednu Tatu Tiago méně, spadla z okna. Jakkoli to zní nepravděpodobně, stalo se to, jak můžete vidět na videu níže. Ilustrační foto: Tata Motors

