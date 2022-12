Legendární švédská krabice na Autobahnu popustila uzdu svým 480 koním, dynamikou zastínila i moderní auta před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo

Švédská auta u nadšených řidičů mnoho obdivu nesklízejí, výjimky potvrzující pravidlo se ale najdou. Tato je možná tou úplně největší - ani v továrním naladění to není pomalý stroj, s větším turbem pod kapotou se ale teprve začínají dít věci.

Staré hranaté krabice, kterým se také říká Volvo, mám opravdu rád. Dokonce natolik, že jsem si svého času kombík s číselným označením 760 koupil. Dlouho jsem ho ovšem nevlastnil, a to paradoxně kvůli jeho bezpečnosti. Když jsem totiž jednoho dne zastavil před přechodem pro chodce, abych pustil čekající lidi, za mnou jedoucí majitel Chrysleru Grand Voyager zjevně nevěnoval dění před sebou přílišnou pozornost. Došlo tedy ke kontaktu, výsledkem čeho byla zcela zdemolovaná příď amerického MPV. U Volva se nicméně pouze ohnula traverza, kterou Švédové montovali místo nárazníku.

Po incidentu se stalo něco, co jsem skutečně nečekal. Nemyslím tím brzký příjezd policie, ta si jako obvykle dala načas. Během čekání mi ovšem majitel zdemolovaného Chrysleru učinil nabídku, kterou jsem nemohl odmítnout, a pomalu ještě téhož dne si Volvo odvezl. Mně tak zbyly jen vzpomínky na několikatýdenní vlastnictví. Z toho důvodu nevynechám pomalu jedinou příležitost, abych si ony chvíle nepřipomněl. Nově se tak stalo díky videu lidí z AutoTopNL, kteří na německém Autobahnu prohnali o trochu novější Volvo 850R.

Na tento kombík jsme narazili poměrně nedávno, ve Finsku je totiž jeden exemplář k mání. Jde nicméně o variantu 850T-5R, která byla k mání pouze do roku 1995. Následně z nabídky zmizela, majitelé si ovšem rozhodně nemohli stěžovat. V případě varianty 850R totiž dostali sice taktéž 2,3litrový pětiválec, ovšem doplněný větším turbodmychadlem. Výkon pohonné jednotky tak vzrostl z 243 na 250 koní. Ovšem pouze u modelů s manuální převodovkou.

Přesně takovou skříň používá i exemplář na níže přiloženém videu, jeho majitel nicméně sáhnul po ještě větším turbu, než bylo to tovární. Pohonná jednotka tak aktuálně produkuje zhruba 480 koní výkonu a 600 Nm točivého momentu, což jsou hodnoty, které zvládají ohromit i dnes. Zvláště když je u toho opravdu neskutečná praktičnost. Švédské kombi se přitom díky tomuto tuningu zvládá rozjet na 280 km/h, současnou produkci značky tak překonává o rovných sto kilometrů v hodině. Navíc při tom zní přímo ďábelsky. Podívejte se na to sami, možná budete chtít do klubu majitelů starších Volv stejně jako já...

Podobné Volvo 850T-5R je stále k mání ve Finsku, zájemci si nicméně musí připravit takřka 1,5 milionu korun. Na druhou stranu však mohou počítat s působivým kombíkem, u kterého navíc výměna turbodmychadla může vést k dynamice, o níž mohou moderní vozy švédské značky pouze snít. Na videu níže ji sami uvidíte. Foto: Volvo

Zdroj: AutoTopNL@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.