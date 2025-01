Lewis Hamilton naboural hned při svém prvním testu v barvách Ferrari, pokračuje v historii mizerných začátků před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Po jakési předváděčce na domácí trati ve Fioranu se Ferrari v novém jezdeckém složení vydalo na třídenní testování s předloňským autem do Španělka. Hned první den ale skončil pro tým mizerně - Hamilton rozbil auto a Leclerc už neměl s čím jezdit.

Přestup Lewise Hamiltona k Ferrari zůstává kontroverzním krokem, který příznivce Formule 1 rozděluje na dva tábory. Velká část publika se evidentně nemůže dočkat, až její uvidí naostro řádit v rudých barvách, jiná velká část publika v čele s Jeremym Clarksonem nemůže vystát zřetelně primárně marketingovou podstatu tohoto kroku, který je obtížné ospravedlnit ze sportovního hlediska. A nemáme problém říci, že my se řadíme mezi skeptiky.

Hamiltonovi tak nezbývá než nás přesvědčit, že se mýlíme, v čem mu zcela upřímně přejeme hodně zdaru - nakonec by pro skutečné fanoušky Formule 1 nebylo od věci vidět jej znovu v ostrých kláních s Maxem Verstappenem o titul mistra světa roku 2025. Dobře ale nezačal, neboť po prvních prezentačních jízdách ve Fioranu se tým Ferrari vydal za prvními skutečnými testy do Barcelony na tamní Circuit de Catalunya s předloňským monopostem SF-23. A pro Hamiltona skončil v jeho případě celkem neobvyklou nehodou, jak uvádí Auto Racer.

Nevíme, co přesně se stalo, žádné záběry incidentu se dosud na internetu neobjevily. Nehoda to ale byla dost těžká na to, aby znamenala konec prvního dne testů a nula odjetých minut pro jeho týmového kolegu (tým může najezdit 1 000 km v jednom starším autě), ale ne tak těžká, aby Hamiltonovi způsobila jakoukoli fyzickou újmu. Ta psychická je otázkou, pro Lewise ale nejde o novou situaci. Spíš naopak se u něj stalo zvykem něco pořádně rozmlátit po příchodu do každého nového týmu.

V roce 2007, když přišel do Formule 1, to při testování na okruhu ve Valencii se svým poslal do bariéry při jízdě rychlostí téměř 300 km/h, ale vyvázl bez úhony. Později v sezóně získal čtyři vítězství v závodě a sahal i po titulu mistra světa. V roce 2013 se pak připojil k Mercedesu a znovu během prvního testu (tentokrát v Jerezu) po 15 kolech opět poslal auto do bariéry, opět bez následků. Tehdy z toho bylo pozdější jedno vítězství v sezóně. Prvotní problémy ve Španělsku tedy pro Hamiltona nutně neznamenají pozdější nezdar. Uvidíme, jak se mu v závodech povede letos.

Hamilton to rozbalil v Katalánsku, ale ne nadlouho. První ostrý test pro Ferrari mu nevyšel podle představ, krátce po jeho začátku havaroval v závěrečné sekvenci zatáček. Foto: Ferrari

Petr Miler

