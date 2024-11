Lewis Hamilton přiznal, že přestal kupovat drahá moderní auta, raději investuje do děl černých umělců před 7 hodinami | Petr Miler

Umění černých umělců nerozumíme a ani se o to nebudeme pokoušet, sedminásobný šampion Formule 1 ale říká také to, že dává přednost klasickým autům pro emoce, které v něm dokážou vyvolat. A tomu rozumíme velmi dobře.

Lewis Hamilton je zvláštní člověk. Na jednu stranu je těžké jej nerespektovat pro všechno, co dokázal ve vrcholné disciplíně motoristického sportu, neboť i když většinu svých úspěchů sklidil s dominantním autem v celém poli, zvlášť letošní sezóna ukazuje, že pro stabilní úspěchy potřebujete víc než to. Takový Lando Norris měl k dispozici jasně nejlepší auto po většinu letošní sezóny, během relevantních závodů ale získal prakticky stejně bodů jako už velmi pravděpodobný čtyřnásobný šampion Max Verstappen. Skoro se nám chce se vší vážností říci, že kdyby Hamilton nebo Verstappen jezdili za McLaren, tuto nadvládu přetaví v titul.

Na druhou stranu je ale stejně těžké nepozvednout obočí nad vším tím pokrytectvím, alibismem a aktivismem, kterého se Sir Lewis dokola dopouští. Je prostě pořád těžké poznat, kdy mluví on a kdy za něj mluví ti, kteří jej platí nebo jej jinak podporují, jeden z posledních případů nakonec není tak starý. Otázkou tedy zůstává, jak moc vážně lze brát jeho nejnovější vyjádření pro německý Auto Motor und Sport, ve kterém dal celkem jasně najevo, co si myslí o moderních autech, a to i o těch nejšpičkovějších možných.

Hamilton je kdysi vyhledával, řadu si jich koupil a velkou část podle všeho dál vlastní, od LaFerrari po Mercedes-AMG One. Právě s ním ale jeho záliba v podobných vozech měla skončit: „Poslední auto, které jsem si koupil, bylo AMG One, to je pro tuto chvíli moje poslední nové superauto. Raději teď utrácím peníze za umění. Stále objevuji nové umělce, zvláště skvělé černé umělce,” řekl v rozhovoru pro AMS, ve kterém dal najevo i své tradiční preference.

Ale zpět k autům, ta moderní opravdu nechválí. „Většina moderních aut vypadá tak nějak stejně. Něco mi na nich chybí. Dávám přednost klasice, i co se zvuku a emocí týče,” uvedl dále sedminásobný mistr světa Formule 1. A my tomu velmi dobře rozumíme, je opravdu těžké napodobit zážitky, které vám dopřeje jízda s klidně ani ne dekády starým autem ve srovnání s téměř s čímkoli, co se dnes prodává. Přesto se musíme ptát, zda lze Hamiltonovi věřit - něco nám říká, že pod křídly Ferrari, kam míří jistě také, ne-li hlavně jako marketingový magnet, si pár nových supersportů koupí, ať už pro ně bude hořet nebo ne...

Takto přímo náš kolega hned v roce 2014 nafotil Hamiltonovu Zondu i s pilotem samým v Monaku. Tehdy to bylo moderní (byť ne supermoderní) superauto, dnes je to spíš ona klasika. Tak či onak zrovna tento stroj už nemá, před několika roky ho prodal. Foto: Aleš Chytráček, Autoforum.cz

