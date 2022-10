Lewis Hamilton si to v loňské F1 rozdal s českou stíhačkou z Top Gunu, reakce fanoušků jsou vtipné před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Britský pilot znovu usedl do loňského monopostu W12, na který může vzpomínat rád i nerad - byl s ním konkurenceschopnější, ale o titul nakonec stejně přišel. V tomto klání nepřekvapivě opět prohrál, i tak je ovšem na co koukat.

Letošní sezóna Formule 1 bude pro Lewise Hamiltona možná tou vůbec nejhorší v jeho kariéře. Dosud bylo jeho nejhorším umístěním v šampionátu páté místo, na které dosáhl v letech 2009 a 2011. Je nicméně nutné dodat, že v prvním případě vyhrál alespoň dva závody, ve druhém dokonce tři. Něco takového ovšem momentálně není příliš pravděpodobné i proto, že Mercedes-AMG F1 W13 není zrovna nejrychlejším monopostem v poli. Osmileté kralování třícípé hvězdy je tak definitivně u konce, Pohár konstruktérů totiž nejspíše již tento víkend připadne Red Bullu, Max Verstappen už šampionem mezi jezdci je.

Směrem k Red Bullu je ale nyní upřena spousta pozornosti i kvůli méně příjemné věci - loňskému překročení rozpočtového stropu. Podle dostupných informací by se mělo jednat o částku 1,8 milionu dolarů (cca 45,15 mil. Kč), což v rámci královské motoristické disciplíny zase tak moc neznamená. I proto by Red Bull měl přistoupit s mezinárodní automobilovou federací FIA k dohodě o vině a trestu, který nebude exemplární. O své tituly by se tedy Max Verstappen bát nemusel.

Na druhou stranu je třeba dodat, že pravidla jsou pravidla a Red Bull nějak potrestán bude, i když nejspíše jen za to, že jeho účetní nejsou až tak kreativní jako ti pracující pro konkurenci. O to kreativnější jsou nicméně fanoušci Mercedesu. Jedním z partnerů třícípé hvězdy je totiž hodinářská manufaktura IWC Schaffhausen, která se nyní s pomocí Hamiltona rozhodla propagovat své partnerství s Mercedesem-AMG i chronografy Pilot Watch Top Gun Edition za 11 tisíc švýcarských franků (274 400 Kč).

Jak přitom již název hodinek napovídá, do akce bylo zapojeno letadlo, s oním Top Gunem je to ale trochu komplikovanější. Jde o český stroj Aero L-39 Albatros, který byl používán při natáčení druhého filmu s Tomem Cruisem. Fanoušci Mercedesu jej pak ihned překřtili na monopost W14, který tým chystá na příští rok, s tím, že třícípá hvězda se holt také jen těsně nezvládla trefit do povoleného finančního limitu. I když se vlastně dá předpokládat, že L-39 je levnějším strojem než monoposty F1.

Vítěz nepřekvapí. Jakkoli po rozjezdu má Hamilton navrch, následně již závod ovládne letoun. Jelikož jde nicméně o reklamu, britský pilot si z toho jistě nic dělat nebude. Zvláště když se při té příležitosti mohl vrátit do kokpitu loňského monopostu W12, s nímž si rozuměl lépe než s tím letošním a téměř s ním dosáhl na titul mistra světa. Jak na tom bude v příštím roce, závisí i na tom, jak jeho tým naloží se zimní přestávkou. Přípravu letošního stroje W13 zjevně nezvládl tak dobře jako konkurence.

Letošní sezóna může být pro Lewise Hamiltona tou vůbec první, kdy nezíská žádné vítězství. A jelikož o titul v šampionátu již definitivně přišel, může se nyní klidněji věnovat sponzorským aktivitám. Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Petr Prokopec

