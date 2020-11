Majitel Fordu šel ověřit závadu motoru, pod kapotou ho čekalo nemilé překvapení před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Když se na přístrojové desce vašeho auta rozsvítí kontrolka motoru a jdete se podívat, co je toho příčinou, čekáte asi leccos, jen ne obrovského hada. Právě toho tam ale našel floridský majitel Fordu Mustang.

Had byl hlavně starověkými kulturami vnímán jako symbol moudrosti, v novodobé historii pak pronikl třeba i do medicíny jako součást znaku lékáren. Přesto se většina lidí plazů bojí, zvláště pak těch jedovatých, po jejichž uštknutí často máte jen minuty na záchranu. V případě škrtičů je však riziko smrti výrazně nižší, navíc v mnoha případech jako ochrana poslouží pouhý špendlík. Pokud jím totiž hada píchnete, ten se lekne a stisk povolí. Napomoci si tak ovšem můžete jen u menších druhů, jako je třeba užovka červená.

Takový hroznýš je nicméně již hrozbou větší, neboť ani po částečném uvolnění stisku nemusíte být dostatečně silní, abyste jej z krku sundali. Rozhodně se tedy vyplatí odborná pomoc, a to i za předpokladu, že se had nenachází na vašem těle, ale v motorovém prostoru vašeho mazlíka. Přesně to se přitom stalo floridskému majiteli Fordu Mustang, který si šel ověřit, proč se na palubní desce rozsvítila ikonka kontroly pohonné jednotky. Jakmile ale zdvihnul kapotu, ihned ji s úlekem zase zaklapl.

Jak asi tušíte, důvodem byl třímetrový hroznýš. Toho nicméně dle zástupců komise pro ochranu divoké zvěře a ryb na Floridě nezlákalo teplo pohonné jednotky, která byla již delší dobu vypnuta. Místo toho nejspíše jen hledal úkryt, a motorový prostor mu přišel jako nejlepší vhodné řešení. Zvláště když jím nalezený Mustang měl rozpěru, která posloužila jako větev, okolo níž se plaz obtočil.

Jak je přitom patrné z přiloženého videa, had nebyl ani příliš agresivní, evidentně tedy nejspíše trávil, načež by pod kapotou zůstal pár dní, pokud by nebyl vyrušen. Takto ale na druhou stranu došlo k jeho bezpečnému odchytu. Lze tak jen zalitovat, že jím vyhlédnutý Mustang nebyla verze Cobra, neboť v té chvíli by se jistě u článku vyjímal nadpis: Hroznýš nalezen uvnitř kobry.

Pro floridské hroznýše je motorový prostor Fordu Mustang zjevně skvělým úkrytem. Foto: Ford

Zdroj: MyFWC Florida Fish and Wildlife@Facebook

Petr Prokopec